Выборы
23.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Зеленский не читал Минские соглашения

Победивший на выборах президента Украины комик Владимир Зеленский делает заявления, которые противоречат обязательствам, взятым на себя Киевом.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов Владимир Олейник.

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«Москва дождется, когда закончится выборная риторика — ведь Зеленский говорил вещи по юго-востоку, которые противоречат друг другу. Минские соглашения он, похоже, не читал. Потому что произносит слова «никакого особого статуса», «никакой амнистии». Но это же прописано в Минске!». – обратил внимание Олейник.

Отметим также, что Минские соглашения стали частью единогласно принятой в феврале 2015 года резолюции Совета безопасности ООН, которая является обязательной к исполнению странами, входящими в ООН.

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