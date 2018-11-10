ОБСЕ подтвердила обстрел ВСУшниками жилого дома в ДНР

10.11.2018, Докучаевск, Владимир Гладков

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 ноября 2018 года оказалось зафиксировано повреждение жилого дома в подконтрольном ДНР городе Докучаевск.

Об этом сообщается на официальном сайте Представительства ДНР в СЦКК и переговорном процессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миссия уточняла сообщения о повреждениях в результате стрельбы в жилом районе н.п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка). Наблюдатели видели пробоину (примерно 3 см) в обоих оконных стеклах выходящего на юго-запад окна с двойным остеклением в квартире на втором этаже четырехэтажного дома на ул. Ленина, 49.

По оценке, пробоина образовалась в результате огня из юго-западного направления. Жительница (в возрасте 51 год) сообщила членам патруля Миссии, что заметила разбитое окно двумя неделями ранее, однако ее не была дома, когда эти повреждения возникли», – говорится в отчете наблюдателей.

Как отмечает Представительство ДНР в СЦКК, в отчете четко названо юго-западное направление, с которого открывался огонь, что позволяет сделать выводы о причастности к обстрелу Вооруженных сил Украины.

«Анализ позиций сторон, направление обстрела, применяемое вооружение и характер повреждения свидетельствуют, что огонь велся с направления н.п. Новотроицкое, с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных на карьерах Новотроицкого рудоуправления на расстоянии 2,2 км от места повреждения. Тактико-технические характеристики крупнокалиберных пулеметов позволяют вести прицельный огонь на указанном расстоянии», – говорится в сообщении представительства.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что в центре столицы ДНР неизвестные произвели выстрел из реактивного пехотного огнемёта «Шмель».