ОБСЕ просит Киев учесть интересы русского языка

29.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вступивший в силу на Украине одиозный языковой закон проводит неравную и дискриминационную политику по отношению к разным нацменьшинствам.

Об этом в интервью «Известиям» заявил Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, одна из главных проблем украинского языкового закона касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными, то есть официальные языки ЕС получают приоритет на Украине перед другими языками.

«Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации. До одобрения этих документов мы вели активные консультации с парламентскими комитетами и сейчас работаем над устранением некоторых искажений в украинском законе о языке», – сказал Заньер.

При этом он оговорился, что Киев имеет право говорить об украинском языке как о государственном, но добавил, что возникают сразу три повода для беспокойства.

«Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Мы работаем с министерством культуры над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка. Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание. Это, кстати, касается не только Украины.

В-третьих, закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств. В этом смысле сейчас было бы хорошо создать механизм систематического взаимодействия, который бы позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств», – отметил представитель ОБСЕ.

Он также сообщил, что планирует поехать на Украину в ближайшее время.

Как сообщал «ПолитНавигатор», партия Владимира Зеленского, победившая во многом благодаря голосам русскоязычных регионов Украины, не намерена восстанавливать действие отмененного майданщиками закона о региональных языках или предоставлять русскому языку статус второго государственного