ОБСЕ просит Киев учесть интересы русского языка
Вступивший в силу на Украине одиозный языковой закон проводит неравную и дискриминационную политику по отношению к разным нацменьшинствам.
Об этом в интервью «Известиям» заявил Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер
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По его словам, одна из главных проблем украинского языкового закона касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными, то есть официальные языки ЕС получают приоритет на Украине перед другими языками.
«Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации. До одобрения этих документов мы вели активные консультации с парламентскими комитетами и сейчас работаем над устранением некоторых искажений в украинском законе о языке», – сказал Заньер.
При этом он оговорился, что Киев имеет право говорить об украинском языке как о государственном, но добавил, что возникают сразу три повода для беспокойства.
«Во-первых, в законе ничего не говорится о защите языков нацменьшинств. Мы работаем с министерством культуры над некоторыми изменениями, которые должны появиться в документе и учесть в том числе роль русского языка. Во-вторых, все вопросы об использовании государственного языка решаются довольно жестко — не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание. Это, кстати, касается не только Украины.
В-третьих, закон был принят без каких-либо консультаций с представителями нацменьшинств. В этом смысле сейчас было бы хорошо создать механизм систематического взаимодействия, который бы позволил принимать во внимание озабоченность нацменьшинств», – отметил представитель ОБСЕ.
Он также сообщил, что планирует поехать на Украину в ближайшее время.
Как сообщал «ПолитНавигатор», партия Владимира Зеленского, победившая во многом благодаря голосам русскоязычных регионов Украины, не намерена восстанавливать действие отмененного майданщиками закона о региональных языках или предоставлять русскому языку статус второго государственного
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