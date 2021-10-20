ОБСЕ переходит на сторону Украины – дипломат

20.10.2021 09:48 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Похищение украинскими боевиками наблюдателя за режимом прекращения огня от ЛНР Андрея Косяка показало недееспособность ОБСЕ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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По его словам, нынешний кризис «сильно ударил по престижу самой миссии и организации в целом».

«Ни шведское председательство, ни другие структуры никак не отреагировали на очень взрывоопасную ситуацию, хотя в мандате организации записано, что одна из ее главных задач – это предотвращение кризисов. Вот яркий пример того, как ОБСЕ не выполняет свой мандат в этой части», – подчеркнул российский дипломат.

Более решительных действий потребовали от миссии представитель ЛНР в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник.

«У ОБСЕ есть наработанные механизмы урегулирования, но то, что сегодня происходит в Донбассе, вызывает вопросы и у населения, и у тех людей, которые уже семь лет являются заложниками конфликта. СММ уделяет много внимания фиксации происходящего и подготовке отчетов, но серьезных шагов, которые были бы направлены на урегулирование, с каждым годом становится всё меньше. ОБСЕ занимает всё менее активную позицию и постепенно склоняется в сторону одного из участников конфликта, перенимая трактовки, которые не соответствуют Минским соглашениям», – подчеркнул Мирошник.

Он объяснил, какие конкретно претензии к ОБСЕ есть в ситуации Косяком.

«Почему представители СММ, находясь в 2 км от происшествия, прибыли туда лишь спустя два часа? Почему представитель СММ стремился отложить обсуждение инцидента в Контактной группе? Почему представители Украины в СЦКК считаются ее легальными участниками, а делегаты от ДНР и ЛНР как сторон конфликта называются представителями незаконных вооруженных формирований, на которых иммунитет не распространяется? В этой ситуации высокие требования, которые предъявляются к СММ как посреднику, не выполняются, и это вызывает вопросы как у руководства республики, так и у ее жителей», – добавил Мирошник.

Предполагалось, что участники ТКГ обсудят и постараются разрешить инцидент с Косяком 19 октября на внеочередном заседании подгруппы по безопасности. Но, как рассказал глава МИД ЛНР Владимир Дейнего, за 40 минут до встречи украинский представитель в подгруппе, замминистра обороны Александр Полищук позвонил координатору и сообщил, что Киев на это заседание не соглашался, а потому встреча была сорвана.

«Вот такое демонстративное уклонение Киева от диалога по существу проблемы, которую они сами же и создали своими провокационными действиями», – прокомментировал ситуацию в ТКГ Лукашевич.