ОБСЕ зафиксировала попытки ВСУ глушить наблюдательные беспилотники

17.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали в своём отчёте попытку подавления сигнала БПЛА миссии средствами радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности он отметил, что украинское командование продолжает препятствовать работе Миссии ОБСЕ в Донбассе в целях сокрытия тяжелого вооружения, находящегося вне установленных районов в нарушение Минских соглашений.

«Данные факты регулярно находят своё отражение в отчётах Миссии. В частности, помимо регулярных запретов допуска автомобилей патрулей ОБСЕ в районы сосредоточения тяжелого вооружения, украинские боевики продолжают предпринимать попытки подавления беспилотников ОБСЕ. Так, 13 апреля, силами мобильной группы РЭБ подразделений ВСУ осуществлялось подавление сигнала GPS БПЛА СММ дальнего радиуса действия, что также подтверждается и отчетом миссии ОБСЕ», – рассказал Даниил Безсонов.