Ситуация в Чернобыле: Киев использует пожар для шантажа Запада

14.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Если продолжать смотреть сквозь пальцы на десятый день пылающие леса Чернобыля, как это делает нынешняя киевская власть, то на Украине может произойти новая экологическая катастрофа мирового масштаба

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Лишь спустя десять дней с начала массивных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения президент Украины Владимир Зеленский впервые отреагировал на эту опасную ситуацию… написав пост в Facebook. Он выразил уверенность, что пожарные делают все возможное, но пообещал разобраться.

А разбираться действительно есть с чем. Несмотря на заверения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, что обстановка находится под контролем, пожаром уже охвачены около 100 гектаров леса, огонь добрался до Припяти и находится всего в двух километрах от хранилищ с наиболее высокоактивными радиационными отходами. При дальнейшем негативном развитии ситуации это может привести к трагедии, приближающейся по последствиям к Чернобыльской катастрофе 1986 года», – заявил Муратов.

Именно поэтому, считает эксперт, столь запоздалая и вялая реакция Зеленского вызывает сомнения в его компетентности и ответственности перед собственным народом, а также перед мировым сообществом.

«Ведь поднятые в воздух в результате пожара радиоактивные частицы могут быть разнесены ветром на сотни, а то и тысячи километров. Учитывая плачевное состояние экономики Украины, ее спасательных служб, здравоохранения, вряд ли государство сможет самостоятельно преодолеть эту проблему, что потребует вмешательства зарубежных партнеров. Мало того, что Киев вновь окажется в мировой повестке, так еще и получит возможность шантажировать международную общественность экологической катастрофой, требуя выделения дополнительных средств», – добавил общественник.

По его словам, бездействие высшего руководства Украины в данной ситуации вполне можно считать злым умыслом.

«Возможно, это и есть тот план, посредством которого Зеленский и его «слуги» намерены преодолеть экономический кризис и уже практически неизбежный дефолт, а быть может, это очередной способ поживиться на трагедии, крови и слезах, что Киев делает уже шестой год.

Если так, то мировому сообществу следует со всей взвешенностью переоценить свое отношение к постмайданным властям, которые привели к разгулу неофашизма в стране, непрекращающейся гражданской войне, а теперь еще угрожают Европе дубинкой экологической катастрофы», – заключил Муратов.