Обслуга Зеленского: Русский язык можем рассмотреть, но от НАТО не откажемся!
Даже сознавая, что членство в НАТО совсем не светит, Украина не должна отказываться от этой цели.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога Руслана Бортника заявил обслуживающий интересы Банковой политолог Владимир Фесенко.
«Статус русского языка, на мой взгляд, это не самая критичная для нас проблема. И с точки зрения, например, даже европейской интеграции, если мы согласимся на то, чтобы в некоем будущем мирном договоре было записано, что в Украине статус русского языка будет соблюдаться на уровне европейских требований, это вполне будет нормально. Формулировку можно найти, если Россия на это согласится.
Конечно же, вряд ли мы будем брать на себя обязательства отказаться навсегда от членства в НАТО. Это ограничение внутреннего суверенитета. Даже понимая, что никакого членства в НАТО у нас не будет в обозримой перспективе, всё равно сами себя ограничивать не будем. Это будет как раз уступкой, которая вряд ли приемлема», – вещал Фесенко.
