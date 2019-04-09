Обслуживал приближённых Путина: сбежавший от Порошенко нардеп сдал с потрохами бывшего шефа

09.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Пятилетку правления президента Украины Петра Порошенко можно назвать «временем наибольшего благоприятствования» для экономики РФ и интересов российских миллиардеров из окружения Владимира Путина.

Об этом в ходе брифинга рассказал покинувший «БПП» нардеп Сергей Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу рассказать о том, как при содействии и во времена действующего президента (Украины), как раз Путин и его ближайшее окружение получило максимальный режим благоприятствования для того, чтобы выкачивать деньги из украинской экономики.

Последний пример, о котором я хочу сказать, это решение СНБО о том, чтобы исключить из-под украинских санкций, снять их с Молдавского металлургического завода, которым владеет семья Алишера Усманова, это человек из ближайшего окружения Путина, российский олигарх. Жена Усманова – это тренер по художественной гимнастике Алины Кабаевой. И Порошенко снимает с этого предприятия санкции, теперь на это предприятие переориентируется рынок металлолома Украины и украинские заводы останутся на голодном пайке.

Второе решение, это всем известная история о Медведчуке, когда при содействии Порошенко, все органы, которые есть в Украине: Антимонопольный комитет, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, Служба безопасности Украины – отдали фактически в руки Медведчуку рынок дизельного топлива и автомобильного газа. Труба, которая дизельное топливо поставляет в Украину от «Роснефти», контролируется структурами Медведчука, и недавно Медведчук перепрятал это за белорусской подставной компанией.

Третье, это минеральные удобрения. Помните, как в прошлом году Порошенко не наложил санкции на тренера Путина по дзюдо Аркадия Роттенберга, его брата и племянника? Только после того, как мы подняли целую кампанию, он включил их в санкционный список, но предприятие Роттенберга до сих пор без санкций. Это предприятие «Минеральные удобрения», город Россошь, Воронежская область, Россия. Это главный поставщик аммиака в Украину для предприятий Фирташа, партнёра Порошенко по сговору в 2014-м году, в Вене, чтобы действующий президент пришёл к власти.

Ещё один пример, который вы, наверное, тоже знаете и слышали, это история, связанная с закупкой для потребностей украинской армии «Богданов». Это военные автомобили, которые поставляет Порошенко без тендеров по закрытым договорённостям, более полумиллиарда последнее решение в конце прошлого – начале этого года.

Но что такое военные автомобили «Богдан»? Это лишь техника, которая завозится с Белоруссии, которой прикручивают бренд «Богдана». А в Белоруссии их изготавливают из российских комплектующих, даже прямого проката металла в России нет. Это российское всё, что идёт в Белоруссию, создаются из этого автомобили «МАЗ», а потом завозятся в Украину как «Богдан». То есть, даже здесь для Порошенко созданы благоприятные условия, а в конце концов, деньги все равно идут в Россию», – утверждает перебежчик.

«То есть, российская экономика за счёт действующего президента обогащается, а украинские предприятия находятся в разрухе, и он дальше обогащается на всех этих сферах экономической жизни», – резюмировал Сергей Лещенко.