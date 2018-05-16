16.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Обстановка на фронте ухудшается: ВСУ применили “Грады”

Сегодня вечером ВСУ в очередной раз открыли огонь по району Донецкой фильтровальной станции, выпустив 40 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 21:05 по направлению Авдеевка – Ясиноватая (район ДФС) выпущено 40 ракет из РСЗО «Град». Кроме того, также выпущено 10 мин калибром 82 мм», – отметил он.

Кроме того, как сообщал “ПолитНавигатор”, в результате вечерних обстрелов со стороны украинских силовиков погибла мирная жительница посёлка Гольмовский на северной окраине Горловки.