16.05.2018, Горловка, Анастасия Самойлова

945 просмотров

Украинская артиллерия продолжает убивать мирных жителей под Горловкой

В результате обстрела ВСУ посёлка Гольмовский на линии соприкосновения убита женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Сегодня в 19:30 украинские силовики открыли огонь по направлению Магдаленовка – Гольмовский, выпустив 10 снарядов калибром 122 мм. В результате обстрела убита жительница населённого пункта Гольмовский – Вороненко Е.В», – отмечают в сообщении.

Факт обстрела и жертв среди мирного населения у себя в телеграмм-канале подтвердил и военкор Александр Сладков.

«Только что говорил с Иваном Приходько, главой Горловки. Украинская артиллерия Гольму обстреляла. Женщину убили. Чью-то маму, чью-то дочь. Человека, гражданского», – написал военкор.