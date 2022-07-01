Обстановка в Херсоне остаётся стабильно нестабильной

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Новости Украины

Обстановка в Херсоне в конце первого летнего месяца остается напряженной. В городе прошли похороны погибшего в результате теракта чиновника Дмитрия Савлученко, который был подорван в своем авто. Расследование проводят сотрудники МВД Херсона, но хороших новостей ещё нет.

Впервые спустя продолжительное время после информации украинских СМИ о подрыве автомобиля записал обращение из больничной палаты депутат Верховной рады Алексей Ковалев, избиравшийся в Херсонской области от партии Зеленского и поддержавший приход русских войск. Ковалев подтвердил факт покушения спецслужбами Украины. Политик пообещал вернуться к деятельности, несмотря на угрозы из Киева.

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В целом же ситуация с безопасностью в глазах населения воспринимается как промах, прежде всего, новой Военно-гражданской администрации. Именно в этом причина того, что по-прежнему неохотно люди идут на сотрудничество с местными властями.

Одновременно участились обстрелы области. Они бессистемны и не преследуют стратегических целей, а имеют только характер устрашения. И заодно очень подбодрили умы местных «кастрюлеголовых» – затаившихся и ждущих ВСУ.

Нестабильная обстановка, обстрелы, смутное представление о будущем действуют катализатором развития депрессий и панического состояния. Визуально – город покинуло больше половины жителей. Скоро первое сентября, детей нужно готовить к школе, но куда они пойдут, по какой системе будет обучение? Преподавателей не хватает катастрофически, проукраинские саботируют работу.

В целом же жизнь в Херсоне налаживается очень медленно. Пенсионеры испытывают проблемы с продуктами, а, самое главное, с медикаментами. Не решен вопрос с психотропными препаратами, которые отпускались только по «красному» рецепту Неврологического диспансера – сейчас рецепты некому выписывать.

Анонсированные, но пока не запущенные пассажирские перевозки в Симферополь из Херсона для местных не очень дешевы – цена в 1300 рублей людей не радует, но это меньше, чем нанимать такси за 2000 гривен только до Армянска.

На днях был арестован бывший украинский мэр Херсона Игорь Колыхаев. Это хорошая новость, но у людей вызывает вопрос – почему же это произошло только сейчас? Выглядит это так, что с марта месяца ему давали возможность проводить подрывную работу, распространяя антироссийские заявления, и создавая эффект двоевластия.

Колыхаев перед арестом дал интервью киевскому «Радио НВ» (один из рупоров украинской «сетки» Сороса). Рядящийся в украинского патриота, Колыхаев так и не выучил украинский язык – в эфире звучал суржик простолюдина с рынка. Дословно переводить текст не имеет смысла, но вкратце речь идёт об управлении городским хозяйством Херсона. С мая 2022 года Игорь Колыхаев отказался сотрудничать с новой администрацией и был отстранён. Но со своими тремя замами и начальниками управлений он продолжал «работу из подполья».

Мэр не принял протянутую руку россиян – это его выбор, он действовал в рамках украинского законодательства, очень боялся обвинения в коллаборационизме. Но, скорее всего, его арест связан с другим – его преступлениями на посту мэра. Колыхаев считается главным подозреваемым в организации поджога рынка «Кристалл» в ночь на 25 февраля 2022 года. Власти тогда распространили дурацкую версию, будто русский самолёт сбросил бомбу. Колыхаев давно боролся с этим рынком, хотел его снести, якобы освободить проезжую часть от ларьков, а на самом деле хотел построить новый рынок, но, чтобы собственником был он, а помещения сдавать предпринимателям в аренду.

По некоторым данным, написали заявление на мэра погорельцы-предприниматели. В таком случае ФСБ спасла мэру жизнь, потому что часть наиболее решительных коммерсантов были готовы устроить месть Колыхаеву.

В любом случае, когда в далёкой Сибирской тайге он будет валить лес, в Херсоне о нем не будут скучать.