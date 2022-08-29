«Обстрелы ЗАЭС – попытка оттянуть катастрофу в Донбассе» – российский генерал

29.08.2022  19:29 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина, ЯО
Новости Украины

Главная задача террористических обстрелов ВСУ Запорожской АЭС и вообще концентрации внимания на этом направлении – спровоцировать переброску российских войск с Донбасса, где идёт медленное, но верное освобождение территорий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главная задача террористических обстрелов ВСУ Запорожской АЭС и вообще концентрации внимания на этом направлении...

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Он сообщил о колоссальных потерях ВСУ на фронтах.

«Военным языком – потери где-то 1 к 7, 1 к 10, по сравнению с нами, у украинцев. Причём это вполне реально, без всякой пропаганды и всего остального.

Кстати, про Запорожскую АЭС много говорят, одно, второе, третье. Одна из целей ЗАЭС – это оттянуть наши силы с Донбасса.

Потому что там не только под Песками, там по всем направлениям мы идём вперёд. Да, может быть, немного, да, там по 100 метров, по километру в день, максимум. Но идут. Идут, уничтожая, разрушая те укрепрайоны, которые там существуют», – рассказал генерал-лейтенант.

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