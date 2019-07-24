Обвинение в экоциде как повод для нового передела «Криворожстали»?
Служба безопасности Украины 20 июля провела обыск на металлургическом комбинате «Криворожсталь», принадлежащем индийской промышленной группе «АреслорМиттал».
Поводом для набега «избушников» стало открытое уголовное по статье «экоцид». «Криворожсталь» и её руководство неоднократно обвиняли в злостном отравлении воздуха вредными выбросами, но теперь к газовым атакам добавилась утечка радиации на комбинате, вызванная нарушением техники безопасности.
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По словам нового и.о. главы СБУ Ивана Баканова, менеджмент предприятия допустил халатность во время исполнения служебных обязанностей, а руководитель следственного отдела СБУ по Днепропетровской области Игорь Иена добавил, что, по сообщениям работников комбината, во время ввода в эксплуатацию одной из установок для непрерывного литья были допущены серьёзные нарушения требований радиационной безопасности, в результате чего излучение превысило все допустимые нормы.
Речь, по всей видимости, идёт о неисправности контрольного прибора гамма-интроскопии, содержащего изотоп кобальта-60, с помощью которого обнаруживаются скрытые дефекты готовых отливок.
«Избушники» жалуются, что во время проведения ими следственных мероприятий непосредственно на месте ЧП, администрация комбината не допускала их для полноценной проверки аварийной установки, а также мешала изъятию документов под различными предлогами, в результате чего против нескольких сотрудников комбината также возбуждено уголовное дело по обвинению в экоциде.
Что в этом деле бросается в глаза в первую очередь? Хотя бы то, что «Криворожсталь» по показателям выброшенной дряни в окружающую среду ничем особо не отличается от других металлургических комбинатов Украины, принадлежащих олигархам Пинчуку или Ахметову. Трубы отравляют окружающую среду во всех промышленных регионах Украины: Запорожье, Мариуполь, Днепропетровск… Никто из олигархов не утруждает себя заботой об окружающей среде и здоровье населения, все усилия подчинены получению максимальной прибыли с «прихватизированных» заводиков.
Прошлогодние кислотные дожди в Армянске, вызванные трепетным отношением олигарха Фирташа к заводу «Крымский титан» – явление из той же оперы.
Кроме того, СБУ – не та организация, которая осуществляет экологический контроль. Для контроля чистоты окружающей среды на Украине существует Государственная экологическая инспекция. Ну, то есть, «Избушка» может проводить какие-то следственные мероприятия на объекте, но оценку ЧП должны давать специалисты-экологи.
Украинские экологи про утечку радиации на комбинате особо не в курсе, но им хорошо известна обстановка с вредными выбросами. В частности, последние годы Госэкоинспекция неоднократно фиксировала превышение ПДК вредных веществ в воздухе по вине «Криворожстали», выписывала предприятию штрафы, но ситуация никак не решалась.
В конце 2017 года, незадолго до Нового года, случилось чудо: владелец комбината заплатил в бюджет экологический штраф в 76 млн гривен. Деньги быстро разошлись по местным бюджетам и в Киев, но вскоре апелляционный суд постановил – вернуть деньги штрафнику. И со скрипом, вздохами и причитаниями деньги из бюджета наскребли и возвратили владельцу «Криворожстали».
По данным экологов, махинацию со штрафом провернуло руководство «АрселорМиттал Кривой Рог» совместно со структурами, напрямую связанными с Порошенко. С поражением Пети в президентской гонке «крыша» над владельцами «Криворожстали» прохудилась и теперь никого больше не интересуют их «заслуги перед Украиной в виде $10 млрд инвестиций в экономику» по заявлению болельщиков за интересы индийского сталелитейного холдинга.
Вот что настрочил по этому поводу в своей ленте Фейсбук главред помойки Цензор.нет и поцреот Юрий Бутусов:
«К слову, должности в криворожском СБУ стоят дорого, потому что главная статья доходов СБУ в Кривом Роге – «крышевание» совместно с местной полицией широкомасштабного воровства металла на «Арселоре». Никто не знает сколько именно воруют металла.
У индусов на комбинате никогда не было нормального менеджмента, приезжают временные директора-иностранцы на пару лет, видят, что многие сферы жизни комбината контролирует мафия, и не хотят рисковать и вступать с кем-то в конфликт.
Как только начальник охраны получает приказ от нового директора навести порядок, то сразу происходят неприятности – кто-то из охранников получает по голове. В этом году менеджмент «Арселора» дал приказ установить на станция погрузки видеокамеры наблюдения. На следующий день двух сотрудников, которые ставили камеры, остановили за городом и сильно избили. В результате видеоконтроля всех рабочих площадок на «Арселоре» нет до сих пор».
Бутусов, конечно, первостатейная мразь, майдаун и «сливной бачок» Турчинова (возможно, в поисках нового постоянного заказчика «джинсы» после отставки Кровавого пастора), но в приведённых оценках с ним сложно не согласиться, ибо со времён Кучмы, СБУ главным образом занимается «крышеванием» и перекройкой бизнес-полянок. Грянувшая «революция гидности» только усугубила рваческие рефлексы «безпеки».
Интересно, что заменивший Турчинова на посту главы СНБО Александр Данилюк выражает озабоченность по поводу действий СБУ на «Криворожстали», называет их «тревожным вызовом» и угрожает разобраться.
Ощущение такое, будто комбинат в очередной раз кому-то приглянулся, а все хороводы вокруг экоцида – не более, чем удобный повод для нового «отжима». Кстати, пресловутый экоцид – это единственная уголовная статья, связанная с природоохраной, которую может возбуждать СБУ.
Руководство компании «АрселорМиттал Кривой Рог» выражает схожую точку зрения, что на Украине грядёт реприватизация и начать её решили с «Криворожстали». 23 июля его представители созвали пресс-конференцию в Интерфакс-Украина и сообщили общественности, что СБУ раздувает экологическую угрозу, вводя общественность и государственные органы в заблуждение.
По версии менеджмента, показания утечки радиации сертифицированным прибором приглашённого специалиста дают незначительное превышение нормы, находящейся, впрочем, в безопасных границах, оговоренных в законе Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности». Тогда как сами «избушники» якобы использовали «непонятно какой» прибор.
Следует добавить, что удар комбинату нанесён в самое чувствительное место – работа предприятия парализована из-за опечатанного СБУ агрегата непрерывного литья металла. Владельцы «Криворожстали» смотрят в сторону Зеленского, как на свет в окошке: авось, новый президент-надёжа разберётся, ведь намедни он самолично вёл переговоры с иностранными инвесторами, желая привлечь не менее $10 млрд в сдувающуюся экономику Украины.
В общем, пока что ничьи уши из-за наезда СБУ на «Криворожсталь» не заметны, но чуйка подсказывает, что без участия Коломойского, давно облизывающегося на комбинат с официальной рентабельностью 30%, дело не обошлось.
Не исключено, впрочем, что «отжим» комбината заказан Пинчуком, 14 лет назад владевшим «Криворожсталью», но затем потерявшего прибыльный актив в результате «оранжевой революции».
Желать победы не хочется ни одной из сторон: АрселорМиттал выжимает из комбината все соки, наплевав на экологию и здоровье людей (что, между прочим, красноречиво свидетельствует о скатывании Украины в разряд стран третьего мира, где природа и люди – просто ресурс для выколачивания сверхприбылей), да ещё организует махинации со штрафами совместно с Порошенко.
С Коломойским «давно всё ясно». Пинчук – кучмовский воришка, снявший максимум навара с родственных связей с Многовекторным, главный партнёр Сороса на Украине с 1997 года, некогда оказавший роскошную услугу рептилоиду с проведением триумфального съезда соросят в Ливадийском дворце. Хотелось бы, чтоб они подавились этим комбинатом, так ведь не подавятся – и не такие шматы собственности эти деятели глотали и переваривали…
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