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Новости Украины

Суд в Нидерландах, где рассматривается дело о крушении малайзийского «Боинга» в небе Донбасса, не желает узнать, что на самом деле произошло.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил один из командиров ополчения ДНР в 2014 году Сергей Дубинский («Хмурый»).

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Он назвал позицию прокуратуры, запросившей для него пожизненный срок, ожидаемой, но не считает, что, что суд в Нидерландах пытается найти истину.

«На днях была новость, что защита попросила суд раскрыть данные свидетеля S45, который говорил, что ракета была запущена с совсем другой точки. Суд отказал», — сказал Дубинский «Коммерсанту».

По его словам, он не опасается исполнения приговора, так как не покидает территорию России как «секретоноситель».

«Я невыездной примерно с 2010 года. И уверяю вас, даже если бы не было войны на Украине и моего в ней участия, мне бы все равно никто не выдал загранпаспорт», — подчеркнул Дубинский.

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