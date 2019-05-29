29.05.2019
 
Общество, Украина, Финансы
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Объявлена зрада национального масштаба

За последние два года цела на сало, которое считается одним из национальных символов Украины, выросла на 70 процентов.

Об этом на свое странице в Facebook пишет блогер Денис Гороховский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А теперь настоящая зрада национального масштаба: в течение последних двух лет сало в Украине выросло в цене практически на 70%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики. Отмечается, что к этому привел дефицит на внутреннем рынке и связанная с ним необходимость импорта», – отмечает Гороховский.

Он уточняет, что если в апреле 2017 года килограмм сала стоил 44,6 гривны, то в апреле 2019-го — 75,7 гривны. При этом средняя стоимость свинины за это же время выросла на 37 процентов: с 84,6 до 116,1 гривны за килограмм.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сало на Украине стоит дороже, чем в Европейском союзе.

Также мы рассказывали, что бутербродами из сала, которыми выложили гигантский герб Украины, массово отравились люди.

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