Объявленная в соцсетях русско-турецкая война отменяется

28.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Сирийская армия ведет ожесточенные бои с турецкими подразделениями в районе города Серакиб, который находится в провинции Идлиб, После вчерашнего обострения в сирийской провинции Идлиб, где погибли десятки турецких военнослужащих, по инициативе Анкары состоялся разговор между президентами Турции и России.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что стороны обменялись мнениями, высказали озабоченность эскалацией напряжённости в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Кроме того, акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции.

Также Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили ход реализации российско-турецких договорённостей 2018 и 2019 годов.

«Отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками.

С обеих сторон подчёркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В свою очередь представитель администрации Эрдогана Фахреттин Алтун сообщил, что президенты двух стран достигли договоренности о двусторонней встрече в самое ближайшее время.

«Во время разговора президента Эрдогана с Путиным было решено, что оба лидера встретятся лицом к лицу как можно скорее», – сказал Алтун.

Примечательно, что после крупных потерь, которые понесла вчера турецкая армия в Сирии, в социальных сетях утверждалось, что с утра Турция официально объявит войну Сирии и закроет проливы Босфор и Дарданеллы для российских судов.

Но уже сегодня российские фрегаты спокойно проследовали через проливы.