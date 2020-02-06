Обыскали сами себя: СБУ нагрянула на ТВ Коломойского

06.02.2020, Киев, Максим Карпенко

СБУ, возглавляемая другом детства Владимира Зеленского и его партнером по «95 кварталу» Иваном Бакановым, вечером в среду провела обыск в одном из офисов скандально известной телекомпании «1+1», принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому и сыгравшей одну из ключевых ролей в разжигании гражданской войны на Украине. Именно этот канал неоднократно уверял, что ополченцы Донбасса «обстреливают сами себя».

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Обыск связывают с недавним появлением в Сети записей совещаний у премьер-министра «соросёнка» Алексея Гончарука. «Слитая» в СМИ «прослушка» стала доказательством дилетантского уровня нынешнего руководства Украины. Записи, якобы, монтировались на «плюсах» помощником бывшего телеведущего, а ныне депутата Рады Александра Дубинского – одного из «парламентских штыков» Коломойского. Сам Дубинский причастность к появлению компромата на Гончарука отверг, обозвал руководителя СБУ «идиотом» и пообещал, что инцидент будет иметь большие последствия.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук полагает, что открытый конфликт группировок в партии Зеленского связан с завтрашним голосованием в Раде закона о продаже чернозёмов западным корпорациям.

«Соросёнок» Гончарук считается одним из главных лоббистов распродажи последних ценных активов иностранцам. Зеленский также обещал МВФ продажу земли и государственных предприятий в обмен на новые кредиты. А группа депутатов Коломойского саботирует голосования в Раде – олигарх шантажирует президента, требуя вернуть ему «Приватбанк».

В итоге у Зеленского не хватает голосов для выполнения обязательств перед западными партнёрами. По слухам, недостающие голоса ищут даже в партии Виктора Медведчука, обещая «оппозиции» взамен должность одного из вице-премьеров.

Поэтому обыск СБУ призван сделать Коломойского сговорчивее, считает Мосийчук.

По иронии судьбы, накануне в Раду именно экс-руководителем «1+1» депутатом Александром Ткаченко был внесен законопроект «О медиа», который, в случае принятия, открывал бы для власти широкие возможности для репрессий против неугодных СМИ и блогеров.

«Он дает экстраординарные возможности закрывать любые СМИ, блогеров, под предлогом выдуманных и высосанных из пальца поводов. Если СБУ трусит «плюсы» сейчас, то что будет, когда бывший генеральный менеджер «плюсов» протащит закон, который позволит «сжигать» неудобные каналы… Ржу», – язвительно комментирует политолог Юрий Романенко.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш напоминает, что в свое время именно «1+1» раскрутили Зеленского как кандидата в президенты. По ее мнению, правящая верхушка «совершает политический суицид», ведь общество, прежде всего, ждет обысков у Петра Порошенко и других коррупционеров из предыдущей власти.

«Обыск СБУ на 1+1 не закончится ничем, кроме усиления противостояния внутри правящей фракции. Но особенно неадекватно смотрится активность СБУ на фоне её уже недельного молчания об обнародованных фактах причастности её действующих сотрудников к сокрытию убийства Павла Шеремета и вскрывшихся доказательств причастности СБУ к контролю над организованной в стране системой подконтрольного насилия, радикалами, активистами и бродячими бандформированиями. Эту схватку СБУ проиграет», – прогнозирует юрист Андрей Портнов.

Обслуживающий Порошенко бежавший в Израиль либерал Аркадий Бабченко называет происходящее «войной за независимость между возомнившим себя директором цирка Буратино и настоящим Карабасом-Барабасом».

«Я бы, пожалуй, в этой игре поставил на Буратино. Все ж таки у него, какая-никакая, а все же власть. Реальные рычаги влияния. У Игоря Барабасовича, со своей стороны – самое мощное медиа страны.

Думаю, стратегически, Игорь Валерьевич уничтожит Владимира Александровича. Втопчет его рейтинг в такую пыль, что ни о каких перевыборах речи не будет вообще. Но тактически этот раунд останется за Зеленским, пожалуй. В конце-концов, все-ж таки, у него, повторюсь, какая-никакая, а власть.

Противопоставить которой в реальности, кроме компромата и закрытия доступов к офшорам, Игорь Валерьевич может разве что очередное расшатывание Майданом. Благо, предпосылок эта власть за девять месяцев насоздавала и впрямь, как дурак фантиков», – рассуждает Бабченко.