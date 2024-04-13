«Очень большие проблемы» – офицер ВСУ о ситуации на передовой

Вадим Москаленко.  
13.04.2024 08:10
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская армия десятикратно уступает российской в плотности артиллерийского огня.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил офицер ВСУ Алексей Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия десятикратно уступает российской в плотности артиллерийского огня. Об этом в эфире телеканала...

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«Если на один наш выстрел прилетает десять снарядов оттуда. Как это может отразиться на ребятах, которые на передовой? Достаточно пагубно, в том числе в психологическом плане.

Люди в окопах прекрасно понимают, что они живы ровно до того момента, когда за их спиной есть огневая поддержка. Артиллерия, ударные дроны, которые могут их прикрыть в любой момент, поддержать, и так далее. Если этого нет – плохи дела. Когда подразделение находится на боевых позициях, у него четыре ангела-хранителя: разведка, связь, дроны и артиллерия. Если чего-то одного нет – очень большие проблемы», – сказал Петров.

«Вопрос в современных средствах огневого поражения, те же «Хаймарсы». Я сравниваю события полуторагодичной давности, когда в Херсонской области я несколько раз на день видел работу «Хаймарсов» полными пакетами по шесть раз в небо уходило.

Сейчас я этого не видел очень давно, если и работают «Хаймарсы», то точечно и единичными залпами. Наша горячо любимая Банковая не включилась на всю в решение этой проблемы», – подытожил всушник.

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