«Очень большие проблемы» – офицер ВСУ о ситуации на передовой

Украинская армия десятикратно уступает российской в плотности артиллерийского огня.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил офицер ВСУ Алексей Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если на один наш выстрел прилетает десять снарядов оттуда. Как это может отразиться на ребятах, которые на передовой? Достаточно пагубно, в том числе в психологическом плане.

Люди в окопах прекрасно понимают, что они живы ровно до того момента, когда за их спиной есть огневая поддержка. Артиллерия, ударные дроны, которые могут их прикрыть в любой момент, поддержать, и так далее. Если этого нет – плохи дела. Когда подразделение находится на боевых позициях, у него четыре ангела-хранителя: разведка, связь, дроны и артиллерия. Если чего-то одного нет – очень большие проблемы», – сказал Петров.