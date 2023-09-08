«Очень мощная мобилизация»: украинский эксперт обещает долгую войну

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На Украине начинаются новые этапы тотальной мобилизации, а значит, киевский режим намерен продолжать войну против России ещё долго.

Об этом в эфире телеканала «Голос» заявил политолог из Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пока что не вижу каких-либо предпосылок, чтобы этот конфликт скоро завершился. Война будет продолжаться. Я так говорю, потому что мобилизация идёт со стороны Украины очень мощная. Не просто так Залужному дали право и полномочия назначать военкомов, он уже назначает своих людей. Мобилизация будет идти по всей Украине, есть уже решения о том, чтобы выдавать тех людей, которые незаконным путём получили справки и покинули Украину, выехали в Польшу или Германию. А зачем идёт мобилизация – для того, чтобы продолжать военные действия», – сказал Вакаров.

Он подчеркнул, что обе противоборствующие стороны готовятся к продолжительному конфликту.

«В России мобилизации как таковой нет, но есть набор добровольцев, то есть люди, которых набирают, обучают, и которые идут на войну. То есть, обе стороны проводят набор людей, обе стороны вооружаются. К сожалению, война будет продолжаться», – подытожил политолог.

Напомним, накануне в Киеве заявили, что пришло время загребать в армию и отправлять на войну депутатов, чиновников, тяжело больных и аутистов.