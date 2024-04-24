«Очень опасная тенденция» – в Киеве испугались неодолимого напора ВС РФ

Вадим Москаленко.  
24.04.2024 19:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Продвижение российской армии в Очертино очень опасно для Украины, потому что грозит выходом ВС РФ на оперативный простор.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продвижение российской армии в Очертино очень опасно для Украины, потому что грозит выходом ВС...

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«Если у нас будет ослабление фронта, я боюсь говорить об обрушении, и противник пройдёт километр, как в Очеретино… есть опасная тенденция. Сначала было сто метров, потом пятьсот, сейчас уже километр, несколько километров. Это очень опасная тенденция», – сказал Стариков.

Он пожаловался, что российская армия продвигается всё ближе к выходу на оперативный простор – выходу из донбасской агломерации городов в степь.

«Это покровское направление. Там Покровск, а потом – степь, до Павлограда всё пусто. И попробуй там займи линию обороны, в степи.

Сейчас если им удастся взять Очеретино, то нам будет очень тяжело. Мы должны что-то делать, чтобы этого не было. А уже можно говорить, по опыту, что если они уже закрепились в городе, то скоро он падёт», – добавил он.

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