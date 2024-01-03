«Очень плохая стратегия» – Зеленский поставил Украину на путь мести

Вадим Москаленко.  
03.01.2024 16:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1923
 
Война, Дзен, Украина


Во время новогоднего обращения президент Украины Владимир Зеленский фактически пообещал своему народу отказаться от стратегии и тактики, а руководствоваться в войне с Россией исключительно чувством мести.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий Live» заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший майданщиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время новогоднего обращения президент Украины Владимир Зеленский фактически пообещал своему народу отказаться от...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мы все ожидали, что нам о мотивации сообщат хотя бы в новогоднем обращении. А какой должна быть мотивация? Вот он заявил об ответственности за каждый удар ракетный. Чуть не о мести.

Но во время войны говорить о мести просто глупо. Мы отомстим России за удар по Киеву ударом по Брянску, а Россия отомстит за удар по Брянску ударом по другим городам, а мы отомстим за удары по городам… на войне это не работает», – сказал Дацюк.

Он подчеркнул, что избранная киевским руководством тактика не принесёт Украине победу, а только умножит количество жертв.

«Это когда в жизни случается что-то экстраординарное, и я хочу кому-то отомстить – за экстраординарным событием следует экстраординарная месть. И предполагается, что я в процессе мести либо отомщу, либо погибну, но, так или иначе, проблему решу.

А на войне такая логика не работает. На войне ты либо поддерживаешь ресентимент – зависть, злость, месть и прочее – либо не поддерживаешь.

Как показал глупый штурм Бахмута во время контрнаступления, ресентимент очень плохо влияет на стратегию», – подытожил Дацюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть