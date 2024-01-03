«Очень плохая стратегия» – Зеленский поставил Украину на путь мести

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Во время новогоднего обращения президент Украины Владимир Зеленский фактически пообещал своему народу отказаться от стратегии и тактики, а руководствоваться в войне с Россией исключительно чувством мести.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий Live» заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший майданщиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все ожидали, что нам о мотивации сообщат хотя бы в новогоднем обращении. А какой должна быть мотивация? Вот он заявил об ответственности за каждый удар ракетный. Чуть не о мести. Но во время войны говорить о мести просто глупо. Мы отомстим России за удар по Киеву ударом по Брянску, а Россия отомстит за удар по Брянску ударом по другим городам, а мы отомстим за удары по городам… на войне это не работает», – сказал Дацюк.

Он подчеркнул, что избранная киевским руководством тактика не принесёт Украине победу, а только умножит количество жертв.

«Это когда в жизни случается что-то экстраординарное, и я хочу кому-то отомстить – за экстраординарным событием следует экстраординарная месть. И предполагается, что я в процессе мести либо отомщу, либо погибну, но, так или иначе, проблему решу. А на войне такая логика не работает. На войне ты либо поддерживаешь ресентимент – зависть, злость, месть и прочее – либо не поддерживаешь. Как показал глупый штурм Бахмута во время контрнаступления, ресентимент очень плохо влияет на стратегию», – подытожил Дацюк.