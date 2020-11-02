«Очень позитивно отношусь к личности Гитлера». Украина пробивает новое дно

02.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Известная украинская издательница, владелица сети книжных магазинов и продюсер Елена Лазуткина призналась, что считает гением нацистского преступника Адольфа Гитлера, а его книга «Майн Кампф», запрещенная в РФ – одна из ее любимых.

Об этом Лазуткина заявила в эфире интернет-канала «Эхо Киева», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам издательницы, при этом она считает Гитлера психом, мысли которого в книге «скачут» по сюжету.

«Одна из моих любимых книг когда-то. Слушайте, я вообще, как это, сейчас я подумаю как помягче выразить, я очень позитивно отношусь к личности Гитлера. Есть позиции, которые я не скрываю. У меня одна из любимых в переписке, мне приплывает мой партнер – это Гитлер вот такой вот (показывает смайлик, – авт.) с сердечком. Смотрите, я считаю, что быть психом и достичь такого – это гениально.

А в «Майн Кампф» – да больной человек писал это. И ты понимаешь, потому что у него прыгающие мысли, но с другой стороны, потом я открыла Набокова «Приглашение на казнь» – и, как бы, у меня тоже есть вопросы, под чем он писал, про адекватность», – заявила Лазуткина.

Недавно украинская пропагандистка Янина Соколовская, регулярно бывающая на российских ток-шоу, где отстаивает позицию официального Киева, заявила, что фашистские генералы якобы были очень добрыми и бережно относились к жизням своих солдат, в отличие от советских командиров, которые «забрасывали врага трупами».