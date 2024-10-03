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Если бы у Киева было соответствующее количество вооружений и разрешения на нанесение ударов западным дальнобойным оружием вглубь территорий РФ, то Угледар остался бы под контролем ВСУ.

Об этом на совместной с новым генсеком НАТО Марком Рютте пресс-конференции в Киеве заявил потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине нужны усиления позиций на фронте, чтобы мы могли получить усиление давления на Россию ради справедливой дипломатии. Именно поэтому мы нуждаемся в достаточном количестве и качестве оружия, дальнобойного оружия, в том числе, с которым партнёры, на мой взгляд, уже затягивают», – хамил Зеленский.

Далее журналистка «Би-би-си» спросила генсека НАТО, ожидает ли он в Рамштайне разрешения Украине на удары западными ракетами вглубь РФ, а также обратилась к Зеленскому с вопросом, как он собирается дальше сдерживать наступление русских, «в связи с выводом войск из Угледара».

Марк Рютте, как и на своём дебюте в должности генсека, повторил, что лично он поддерживает разрешение на такие удары, однако решения должна принимать каждая страна НАТО индивидуально.

Зеленский же нервно отреагировал на вопрос.

«Мы достаточно настойчиво говорим об использовании дальнобойного оружия. Без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее же оружие против нас, разрушая всё. И тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, им нужно сберечь свои жизни, потому что они намного главнее любых застроек. И поэтому очень правильно, что они отходят и могут сберечь себя ради государства и своей героической службы. Это абсолютно правильный шаг. Поэтому мы так и просим дать нам возможность, чтобы Россию останавливать тем или иным оружием, дать разрешение, предоставить соответствующие системы», – психовал криворожский клоун и подонок.