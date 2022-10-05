Очередная страна бывшей Югославии узаконила однополые браки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Парламент Словении утвердил поправку в закон, разрешающую регистрацию браков однополых супругов и усыновление ими детей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поправка принята на основании решения Конституционного суда Словении, который 8 июля 2022 года постановил, что супруги одного пола могут заключить брак и усыновить детей. Теперь же парламент страны большинством голосов одобрил закон, определяющий брак, как «пожизненное сообщество двух людей вне зависимости от их пола».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

У здания парламента Словении около двух тысяч демонстрантов протестовали против принятия закона, и требовали провести общенациональный референдум по этому вопросу. При этом в марте 2012 года граждане Словении на референдуме большинством в 55% голосов отвергли предложение разрешить гомосексуальные браки.

Словения стала одиннадцатой страной Евросоюза и третьей страной экс-Югославии, где однополые браки разрешены. Однако Словения первой среди бывших югославских республик официально разрешила однополым парам законно усыновлять детей.

К примеру, в принятом 1 июля 2020 года законе Черногории об однополых партнёрствах сказано, что однополым парам разрешается пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным, но уточняется, что усыновление детей не предусматривается.

А согласно аналогичному закону Хорватии, действующему с 2014 года, члены однополых партнёрств имеют почти те же права, что и лица в традиционных брачных союзах, но единственное ограничение касается усыновления чужих детей. При этом по решению суда допускается опека над ребенком или детьми другого однополого партнера.

Стоит отметить, что хорватские законодатели, приняв этот закон, грубо нарушили волю своих избирателей – как и словенские. Дело в том, что в декабре 2013 года в Хорватии был проведен общенациональный референдум по вопросу изменения Конституции, чтобы четко прописать понятие брака как союз между женщиной и мужчиной.

При явке менее 40% инициативу поддержали более 65% граждан, высказавшись, таким образом, против регистрации однополых браков. Но, хотя соответствующая поправка в итоге была внесена в Конституцию Хорватии, власти лицемерно посчитали, что новый закон ей не противоречит – поскольку в нем союз лиц одного пола называется не браком, а «жизненным партнёрством».

В трёх остальных странах бывшей Югославии – Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и Сербии – однополые браки запрещены, в том числе в форме «партнёрств».

Однако премьер-министром Сербии является открытая лесбиянка Ана Брнабич, которая вместе со своей партнёршей Милицей Джурич воспитывает сына, рождённого Джурич после искусственного оплодотворения. В 2017 году, сразу после назначения на пост премьера Сербии, Брнабич открыла гей-парад в Белграде и прошла под радужным флагом по центру города. Тогда в гей-параде по приглашению организаторов приняли участие ещё два члена правительства Сербии и мэр Белграда Синиша Мали.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2022 году, несмотря на формальный запрет сербских властей, гей-парад в Белграде всё же состоялся. Правда, участников в нём было немного, и большинство из них составили западные дипломаты и журналисты. При этом противников проведения гей-парада полиция к месту мероприятия не допускала.