Сербия запретила въезд в страну восьми инотранцам из-за «Европрайда» в Белграде

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сотрудники МВД Сербии по приказу Высшей прокуратуры страны возбудили два уголовных дела и запретили въезд в Сербию восьми лицам, которые во время проведения ЛГБТ-акции «Европрайд-2022» в Белграде своим поведением оскорбили общественную мораль, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудники Управления криминальной полиции по согласованию с прокуратурой установили двух лиц – граждан Турции и Италии, в отношении которых в связи с подозрением в совершении ими преступления – возбуждения национальной, расовой и религиозной ненависти и нетерпимости во время «Европрайда-2022» – возбуждено уголовное дело. Эти два лица объявлены в международный розыск, поскольку они недоступны сербским следственным органам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Также, по согласованию с Высшей прокуратурой по киберпреступности, будут приняты все меры с целью дальнейшей борьбы с лицами, разместившими посты экстремистского содержания, адресованные представителям ЛГБТ-сообщества, в социальных сетях Instagram и Twitter (запрещены в РФ).

Сербская полиция собирается предъявить этим лицам подозрения в том, что они совершили уголовное преступление, связанное с угрозой безопасности.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в августе около 50 тысяч горожан вышли на шествие, организованное неформальным объединением «В защиту семьи» против проведения в «Европрайда-2022» в Белграде. Несмотря на формальный запрет финального мероприятия «Европрайда-2022» – гей-парада в центре Белграда, это ЛГБТ-мероприятие всё же прошло 17 сентября под охраной полиции.

Правда, участников в нём было немного, и большинство из них составили западные дипломаты и журналисты. При этом противников проведения гей-парада полиция к месту мероприятия не допускала.