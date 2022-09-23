Сербия запретила въезд в страну восьми инотранцам из-за «Европрайда» в Белграде

23.09.2022  21:28 (Мск), Белград
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, ЛГБТ, Общество, Политика, Происшествия, Сербия, Спецслужбы


Сотрудники МВД Сербии по приказу Высшей прокуратуры страны возбудили два уголовных дела и запретили въезд в Сербию восьми лицам, которые во время проведения ЛГБТ-акции «Европрайд-2022» в Белграде своим поведением оскорбили общественную мораль, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудники Управления криминальной полиции по согласованию с прокуратурой установили двух лиц – граждан Турции и Италии, в отношении которых в связи с подозрением в совершении ими преступления – возбуждения национальной, расовой и религиозной ненависти и нетерпимости во время «Европрайда-2022» – возбуждено уголовное дело. Эти два лица объявлены в международный розыск, поскольку они недоступны сербским следственным органам.

Сотрудники МВД Сербии по приказу Высшей прокуратуры страны возбудили два уголовных дела и запретили...

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Также, по согласованию с Высшей прокуратурой по киберпреступности, будут приняты все меры с целью дальнейшей борьбы с лицами, разместившими посты экстремистского содержания, адресованные представителям ЛГБТ-сообщества, в социальных сетях Instagram и Twitter (запрещены в РФ).

Сербская полиция собирается предъявить этим лицам подозрения в том, что они совершили уголовное преступление, связанное с угрозой безопасности.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в августе около 50 тысяч горожан вышли на шествие, организованное неформальным объединением  «В защиту семьи» против проведения в «Европрайда-2022» в Белграде. Несмотря на формальный запрет финального мероприятия «Европрайда-2022» – гей-парада в центре Белграда, это ЛГБТ-мероприятие всё же прошло 17 сентября под охраной полиции.

Правда, участников в нём было немного, и большинство из них составили западные дипломаты и журналисты. При этом противников проведения гей-парада полиция к месту мероприятия не допускала.

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