30.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Очередная «зрада» – на ярмарке в Ровно нашлись носки с изображением Путина

Новости УкраиныНа вещевой ярмарке в украинском городе Ровно обнаружили «тайную» партию носков с изображением президента...

На вещевой ярмарке в украинском городе Ровно обнаружили «тайную» партию носков с изображением президента России Владимира Путина.

Как сообщает местный телеканал ITV, носки продавались не с прилавков, а из коробки, которая стояла в стороне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организаторы ярмарки уверяют, что не знали о наличии вещей с изображением российского президента и, как только обнаружили партию носков китайского производства, сразу же убрали ее с прилавка.

«Детская ярмарка из Одессы, продаем вещи по низким ценам. Мы все понимаем и любим свою страну, мы просто этого не заметили… Обычные носки, не вижу в них ничего особенного. Их любят, они там разные – с долларами, вот такие вот, с кумирами разными, скажем так – ничего там особенного. Я бы не хотела об этом говорить, мы просто их не выкладываем и все», – заявила продавец Евдокия Апостол.

Ее муж, организатор ярмарки, Андрей Апостол при этом посчитал нужным извиниться:



«Случайность, дурацкая случайность. Попалось там пар 20 этих носков. Мы их сразу же убрали в сторону. Тысяча изменений перед вашим городом и перед вами. Это впервые у нас такая ситуация произошла, честное слово».

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что киевские наци заставили работника одного из киевских супермаркетов снять футболку с гербом России.

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