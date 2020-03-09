Очередное «новое» правительство Украины тоже ненадолго – украинский юрист

09.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское государство находится под внешним управлением, хотя президент Владимир Зеленский якобы даже пытается вести самостоятельную политику.

Об этом украинскому телеканалу «112» рассказал юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это правительство тоже ненадолго, и не потому, что оно хорошее или плохое, – сказал юрист. – Страна находится под внешним управлением.

Мы это увидели, когда послы G7, чтобы сохранить своего прокурора и своего директора НАБУ, все бросили и во второй половине дня, потому что именно во второй половине дня было голосование против прокурора, приехали в Санжары (Новые Санжары Полтавской области, где происходили беспорядки в связи с прибывшими эвакуированными из Китая – ред.), где президент был с абсолютно другой миссией, и с ним там обедали.

Сразу семь послов не могли по отдельности принять решение поехать в Полтаву, тем более что этот визит не планировался ими ранее».

По мнению Андрея Портнова, это означает, что координируемые из одного центра послы прибыли уговаривать президента Владимира Зеленского, чтобы тот сохранил их представителя – Руслана Рябошапку на его посту. А также прежних премьер-министра и главу таможни, которые, как и Рябошапка, являются представителями Международного фонда Сороса.

«Этого говорит о том, что страна все еще находится под внешним управлением, хотя нельзя не признать позитивных усилий президента Украины, который, несмотря на это давление, все же дал сигнал парламенту уволить прокурора, уволить премьер-министра», – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что во время голосования в Раде по отставке Рябошапки произошел раскол во фракции Владимира Зеленского – «соросята» отставку проамериканского прокурора не поддержали.