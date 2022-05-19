Очередное подразделение ВСУ публично отказалось воевать

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Новости Украины

Боевики из 115-й бригады ВСУ отказываются участвовать в боевых действиях.

Об этом говорится в их видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному.

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Военнослужащие заявляют об отсутствии тылового обеспечения, бронетехники и подкрепления, а также отказываются идти на убой.

«Ранее подобное видео записал также 1-й батальон 115-й бригады. Мы – взвод 115-й бригады 3-го батальона, который сейчас базируется в Северодонецке. Обращаемся к вам, господин президент и господин Залужный, и ко всему украинскому народу. Мы отказываемся выполнять боевую задачу в связи с тем, что у нас нет надежной защиты позади, а именно – тяжелой техники, которая бы нас прикрывала и соответствующего руководства. Мы ждем усиления уже вторую неделю. Нас отправляют просто на верную смерть. Нет никакого боевого руководства, ни одного боевого командира, нет техники, нет уважения к людям, абсолютно ничего. Мы не отказываемся от защиты своего государства, но мы хотим иметь надежный тыл и надежное боевое командование. Мы не одни такие, нас много. Мы отказываемся нести службу в 115-й бригаде», – заявил один из военнослужащих».

Этот ролик прокомментировал крымский общественник Александр Талипов.

«Цэ зрада. Каждый день в армии Украины происходят дезертирства, но вот новый этап, целые подразделения отказываются умирать за Украину. Они записывают видеообращения к Зеленскому и обосновывают почему они не едут на передовую. У них попросту нет обмундирования», – написал Талипов в соцсети.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что резервисты ВСУ жалуются, что их бросают на убой, а моральный дух в армии «уничтожен».