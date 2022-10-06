Очередной нацпредатель сбежал, чтобы не угодить под следствие

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Начало частичной мобилизации в России стало чем-то вроде вскрытия давно созревшего гнойника на теле страны: в направлении Запада и некоторых бывших союзных республик произошло бегство нескольких десятков тысяч представителей «креативного класса», «людей с хорошими лицами», «космополитов и пацифистов», предпочитающих рубить бабло в «этой стране», представляя право её защищать «серой массе лузеров и быдлопатриотов, ненавидящих успешных людей».

Большинство подорвавшихся в бега «хипстеров» свалили за бугор неподготовленными, на свой страх и риск, стяжав от народа виртуальную заслуженную медаль «За взятие Верхнего Ларса» и все причитающиеся к ней проблемы и унижения.

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Но была среди уезжантов немногочисленная кучка деятелей, для которых не только билеты на «философский пароход» были заказаны заранее, но и подготовлены тёплые места и увесистые зарплаты принимающей стороной.

Речь в данном случае идёт не о семействе диванно-эстрадных диссидентов Галкиных-Пугалкиных, а как раз об исходе матёрых хорьков из пятой колонны, годами безнаказанно гадивших и портивших воздух внутри России за гранты западных рептилоидов и их фондов.

На днях стало известно, что воздух России стал ещё чуточку чище – из страны выехал председатель «Союза журналистов Карелии» Георгий Чентемиров с чадами и домочадцами.

Что такое этот самый Георгий Чентемиров, почему мы выдаём ему флаг в кривые руки, в чёрный рот кило печенья и желаем попутного ветра в горбатую спину, чтобы только не останавливался и не подумал возвращаться?

Впервые пресса заговорила о петрозаводском журналисте Чентемирове в связи с громким и вонючим делом Юрия Дмитриева – главы карельского «Мемориала» и педофила по совместительству.

На должности председателя «Союза журналистов Карелии» Чентемиров развил бурную деятельность по отбеливанию крепко изгаженного морального облика педофила Дмитриева, приводя убийственные доводы в его пользу «Юрик невиновен!»

Помимо прочего, Чентемиров стал продолжателем дела Дмитриева в популяризации известной фальшивки захоронений «жертв НКВД» в Сандормохе.

Следует напомнить, что либеральная общественность, вставшая грудью на защиту осуждённого педофила Дмитриева, фактически назначила его «первооткрывателем места преступления НКВД» и даже «историком-исследователем».

Фокус в том, что бывший главный «мемориалец» Карелии Дмитриев не только никогда не был историком и первооткрывателем мест захоронений в Сандормохе, но и вообще не имеет высшего образования. Сей «мощный старик» со специфическими сексуальными предпочтениями в советское время был работником ЖКХ, пока не получил тюремный срок за пьяную драку (ч.1 ст.108 УК РСФСР, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).

Университеты Дмитриева чем-то напоминают путь Мустафы Джемилева, из «форточника» и насильника, переметнувшегося в лигу «политических и духовных лидеров».

По сравнению с Джемилевым, Дмитриев «корифей» куда более мелкого пошиба, но известно, что из лагеря он вышел законченным антисоветчиком, а его «таланты» на этом поприще сильно пригодились в деструктивном «Мемориале».

Духовный преемник Дмитриева Чентемиров, отрабатывая повесточку «Сандормохского расстрельного полигона НКВД» в бытность «карельским журналистом», ни сном, ни духом не упоминает, что на месте обнаружения человеческих останков полноценных раскопок не велось, не проводилась судебно-медицинская экспертиза в их отношении, а также нет документальных подтверждений, что НКВД вообще имеет хоть какую-то причастность к этим останкам. Главной и всё ещё неофициальной причиной возможного расстрела в Сандормохе является версия казней советских граждан финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

Более того, в местах захоронения обнаружены останки нескольких десятков человек, тогда как Дмитриев, а за ним и Чентемиров, на голубом глазу заявляют о 9,5 тысячах расстрелянных.

Впрочем, «сладкую парочку» педофила и пропагандона все эти детали никогда не волновали, поскольку, как выясняется, главным заказчиком распространения сплетен о «массовых расстрелах НКВД в Сандормохе» выступает медиапомойка «Радио Свобода», кормящаяся с ладони Конгресса США.

Заодно выяснилось, что Чентемиров является завсегдатаем прибалтийских семинаров и тренингов по промыванию мозгов населению, организованных Barenz Press Int.

С тех пор как Дмитриев надёжно присел за своё «проявление заботы» к приёмной дочери, Жорик Чентемиров в меру сил гадил и подхрюкивал, пока не грянула военная спецоперация Вооружённых сил России на Украине.

Судя по всему, для председателя «Союза журналистов Карелии» СВО стала источником новых возможностей обратить на себя внимание благословенного Запада.

7 марта 2022 года в известном иноагенте «Новая газета» вышла статья, из которой вытекало, что Чентемиров и его «Союз журналистов Карелии» стали единственной организацией в России, возбухшей против закона о дискредитации Российской армии, который они назвали «военной цензурой».

Очевидно, пишущие мальчики и девочки из этого «союза» не знали (или не хотели знать), что даже такой «светоч свободы и демократии», каким объявили себя США, на законных основаниях предоставляют Пентагону право фильтровать материалы, касающиеся деятельности армии и ВМС. Даже либеральные деятели Голливуда обязаны приглашать на съёмки специального военного надзирателя, в задачу которого входит сохранение позитивного имиджа военного ведомства США.

Через «Новую газету» Чентемиров попробовал наехать на Роскомнадзор, объявив «закон о цензуре» незаконным, как будто кто-то спрашивал его драгоценного мнения на этот счёт.

В интервью Чентемиров сетует, что 70% граждан России, по его оценке, оказались «ватниками», поддержавшими «агрессию Путина против Украины». Причём, по признанию Жорика, среди этих 70% оказались во множестве его «ранее адекватные друзья и знакомые».

Ну что ты будешь делать, опять грантоеду с народом не повезло.

Из интервью также следует, что с 2020 года «Союзу журналистов Карелии», в котором числились несколько иноагентов, никто особо не мешал портить воздух, пока не началась СВО и власть не ужесточила ответственность для профессиональных фейкомётов. Бяда!

Объявление в стране частичной мобилизации стало для Георгия Чентемирова, молодого человека «с хорошим лицом», последней каплей, «переполнившей чашу терпения».

Уезжая из России с семейством и чемоданом под мышкой, судя по всему, для работы в пражском офисе «Радио Свобода», Жорик разразился прощальной статьёй, в которой поведал о жуткой травле и гонениях, развязанных властями против «свободного журналиста, который просто не мог молчать».

Немного покопавшись в писанине очередного «мученика режима» за последние полгода, открылось следующее: ни разу не казавший носа в горячие точки диванный эксперт с «кочкой зрения» и любитель грантораздаточных сабантуйчиков публиковал в соцсетях свои тяжкие думы о ходе спецоперации, прямо оскорблял военные и политические власти страны, делился мерзко-подобострастными статейками о «репрессированных либералах».

Наблюдатели утверждают, что, после выезда из страны журналюги-фейкомёта Чентемирова, на «Радио Свобода» внезапно завёлся новый собкор В. Семёнов, чьи репортажи стилистически до рези в глазах напоминают высеры бывшего главы «Союза журналистов Карелии», верного друга и соратника педофила Дмитриева.

Откровенная радость от постепенного очищения страны от медийных и прочих опарышей, тем не менее сменяется недоумением, почему на деятельность всевозможных чентемировых не обращает внимания прокуратура, позволяя им гадить в духе Геббельса до последнего? Неприкосновенность мерзавцев идеологического фронта по-прежнему превыше всего?