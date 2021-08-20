Очищение Украины начнется с Херсона?

20.08.2021 16:16 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Губительный курс президента Украины Владимира Зеленского ведет страну к катастрофе. Но есть надежды, что ситуация изменится.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Гигантский 70-метровый флагшток, на котором ко Дню независимости должен был подняться украинский флаг, рухнул сегодня в Херсоне во время монтажа. К счастью, никто не пострадал, если не считать раздавленный Lexus, как говорят, местного чиновника, отвечающего за капитальное строительство.

Как это часто бывает на Украине, подрядчик привлек другого подрядчика, но никто не виноват, а 8 миллионов гривен, которые потратили на затею, вряд ли удастся вернуть. Но ведь Украина богатая страна, которой не на что потратить больше 170 миллионов гривен бюджетных средств, кроме как на то, чтобы растыкать по стране 17 бесполезных флагштоков к празднику. Как уже посчитали, StateWatch на эти деньги можно было купить около 340 тысяч доз вакцины от COVID-19, которые уж никак не помешали бы в ходе набирающей силу очередной волны эпидемии. Однако в понимании украинских властей заботиться о благосостоянии страны и ее гражданах, видимо, значит что-то другое…

Прожектерство и фальшивый пафос украинского наполеончика Зеленского дорого обходятся Украине, и все дальше ведут ее в пропасть небытия. Достаточно вспомнить, с каким самозабвением он клялся приложить все усилия для восстановления мира на территории Донбасса, а на деле продолжил игру на крови и слезах миллионов людей по обе стороны от линии разграничения.

А сколько обещаний было пересмотреть губительные инициативы западных ставленников в медицине, образовании и других сферах, но вместо этого взялся за их реализацию с еще большим усердием и рвением, дополнив сдачей под внешнее управление банковского сектора и открытием рынка земли.

Однако, чем больше Зе будет запутываться в собственной лжи, чем выше будут флагштоки прожектов и воздушных замков, тем скорее и больнее станет его падение. Можно верить или не верить в знаковость происшествия в Херсоне, но оно исключительно показательно для современной Украины. В Незалежной к таким знакам привыкли относиться серьёзно. Ведь после того, как в знаменательную дату что-то или кто-то упадет, дверь перед носом захлопнется или венок по лбу стукнет, значит примета верная – жди беды.

Мы тоже верим в приметы, в частности, что самая темная ночь – перед рассветом. Очищение придет, и украинцы смогут вернутся в лоно братской семьи народов Большой России. И да, почему бы этому очищению ни начаться с Херсона?