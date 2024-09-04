«Одэсець» на львовском ТВ устроил истерику из-за поздравлений с днём города

Предложение Нацбанка Украины заменить копейки новыми монетами, которые называются «шаг» – это верный шаг в направлении «деколонизации», но далеко не последний. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил ярый бандеровский активист, профессор Одесского национального университета Александр Музычко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас думают, что деколонизация – это просто снести памятник Пушкину или какому-то другому русскому поэту, писателю, вождю. И всё. Так же и с этой инициативой. Кое-кто уже высмеивает даже в украинском сегменте. Но копейка – это то, с чем ассоциируется Русский мир, советский мир. А вот «шаг» – это сугубо украинские деньги, связанные с оборотом монет на территории Украины, в том числе, в период украинской национальной революции. Эта реформа и эти переименования надо воспринимать в контексте деколонизации, и мы далеко ещё не всё сделали», – вещал Музычко.

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Далее ведущая канала имела неосторожность поздравить «одэсця» со вчерашним днём города Одессы, чем крайне взбесила «деколонизатора».

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«Я не принимаю эти поздравления! Это праздник сугубо российско-имперский! Украинские историки и украинская общественность не воспринимают этого праздника. Празднуя имперскую, советскую дату основания Одессы – это определённый реванш. Конечно, закон о деколонизации, в том числе, должен быть и о том, что мы должны переосмысливать истоки нашей истории. Есть разговоры: «Ты разве не патриот Одессы, что не воспринимаешь этот праздник?» Во-первых, я патриот Украины, я украинец, я соборник, который думает об интересах всей Украины без всяких местных сепаратизмов. Я патриот украинской Одессы и заинтересован в том, чтобы украинская Одесса процветала в составе Украины. И именно поэтому я считаю этот праздник опасным. Он нас возвращает в эти додеколонизационные нарративы», – возмутился националист.