Напомню, как месяц назад в Одессе произошло побоище между врачами скорой помощи и живодерами ТЦК. Последние пробили тогда очередное дно. Заманили на якобы «чисто техническую» процедуру обновления данных фельдшера, и тут же принялись готовить его «на мясо», а когда тому сделалось плохо от такого поворота событий, вызвали неотложку — также взяли всю бригаду в заложники, принявшись оформлять «на мясо» и ее.

После этого взбунтовались все бригады «скорых» города, съехавшись к областному военкомату и заблокировав вход на его территорию. Тэцэкашники по традиции возрадовались и потянули к вновь прибывшему «мясу» ручонки — сейчас план по утилизации выполним! — но врачи, фельдшеры и водители достали из машин биты и отмудохали оккупантов. Заложников отпустили.

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Да, в полиции возбудили уголовное дело за хулиганку, правда, не пояснили, в отношении кого, и месяц уже не дают официальной информации о рубилове в военкомате, а вот депутаты призадумались…

Дело в том, что если могилизоровать врачей в том объеме, как требует ТЦК, город вообще останется без скорой медицинской помощи.

И второй момент… Прилеты, ПВО, взрывы, пожары, завалы — это будни Одессы. А кто приезжает первым спасать людей? Правильно, врачи-бюджетники, а не фильдеперсовые частные бригады для вельмож за огромные деньги. Даже когда в апреле в своем замке после ракетной атаки был ранен хозяин мира, Пидрахуй, экс регионал Кивалов, за ним приехала не проплаченная бригада как из «Доктора Хауса» (она не обязана по закону), а обычная «скорая», и только потом его отправили на излечение куда-то в хоромы, а потом на острова… Молчу уже о простых смертных. За которыми приезжают обычные бригады, сотрудники которых неоднократно гибли на месте вызова из-за «героической работы ПВО».

Вот и депутатов горсовета наконец осенило — «ведь рано или поздно в наши богадельни тоже прилетит», и потребовали от гауляйтера Кипера брони для медиков. Его, видимо, тоже осенило… И вот на днях Одесский областной Центр экстренной медицины и медицины катастроф отчитался — броню от верной смерти получили 504 его сотрудника.

Напомню, что работники одесской «скорой» два года добивались защиты от могилизации, но безуспешно. И только когда съехались на протест всем автопарком, дело сдвинулось с мертвой точки. Затем, как оказалось, было достаточно не молчать и… одной биты.