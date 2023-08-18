Одесса: Каратели «Азова» вместо русских поэтов и генералов

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Переименование одесских улиц на новый нацистский лад — давно и плотно тема психиатрическая. Хотя бы потому, что в топонимической комиссии, работающей при мэрии, нет согласия по этому «крайне важному» во время войны вопросу.

Причина раздора в том, что мэр Труханов с замами с некоторых пор усиленно изображают патриотически настроенных украинцев, раздавая иностранным журналистам интервью с проклятиями в сторону России.

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А нацисты со стажем им в этом вопросе не доверяют – «все равно вы скрытые сепары». Вот они и гадят друг другу на каждом шагу: последние постоянно строчат на трухановскую клику доносы в СБУ и мовную рейхсканцелярию. Чиновники же в отместку на корню рубят все их инициативы.

Только нацисты подползут с очередным списком по переименованию Пушкинской и Дерибасовской в Калыну и Волыну, а в мэрии им — «шишок под носок». И тут же предлагают свои варианты.

От последних, надо сказать, покатом лежал весь интернет. Ибо места, где «русский дух, где Русью пахнет», трухановские краеведы предложили назвать даже не нейтрально и по-одесски пошло вроде имени Кости-моряка, Мишки-одессита, Бени Крика, а наречь улицы Тыквенной, Стартерной, Линолеумной, Трансформаторной, Шуруповертной….

Нацисты, конечно, в вой — «воны з нас знущаються!», героев, кроме тыкв, что ли нет? Чинуши ржут. И только жить на улицах с такими названиями не им, а одесситам…

Однако нацисты маститые в этом поединке все-таки победили. Как только топонимическая комиссия пополнилась членами из Института нацпамяти, процесс пошел.

Помните, у Черномырдина:

«Нам нужно строить свою страну на основе диалога и консенсуса».

Вот и построили.

На днях свеженький список переименования улиц был представлен общественности.

Так, улицу Жуковского решили переименовать в честь Виталия Блажко — майора, командира снайперской отряда спецназначения «Азов», полного кавалера ордена «За мужество», погибшего при обороне Мариуполя.

Улицу Черняховского также предлагают назвать в честь азовца — Артура Савельева, кавалера ордена «За мужество» ІІІ степени, старшего солдата карательного полка, также погибшего в Мариуполе.

Улица Посмитного — опять «Азов», на этот раз главный сержант Евгений Танцура, кавалер ордена «За мужество» ІІІ степени, убитый там же, под Мариуполем.

Улица Генерала Бочарова станет улицей Владислава Бувалкина — героя Украины, кавалера ордена «За мужество» всех степеней, мастера-сержанта СБУ.

Улица Генерала Петрова будет носить имя Дениса Максишко — героя Украины, старшего лейтенанта, командира батареи «Рыцарской бригады».

А улицу Маршала Говорова предлагают переименовать в честь Валерия Самофалова — матроса ВМС Украины, якобы сбившего сразу три российских вертолета…

Не вижу смысла перечислять дальше, потому что «хероев» десятки, и подготовленных на закланье улиц тоже.

Но дело сделано. Хотя не все «одэсьци» еще могут уняться:

«9 лет саботажа и более года разного рода манипуляций со стороны местных властей по сей день оставляют Одессу без улиц, названных в честь погибших героев этой войны!», — возмущается один из авторов переименования Артем Карташов, называющий себя «гайдамаком».

«На этот раз ни у мэра, ни у горсовета или историко-топонимической комиссии нет никаких препятствий, чтобы в ближайшее время эти предложения прошли общественные обсуждения и были проголосованы», — отвечает коллеге глава Южного межрегионального отдела Института нацпамяти Сергей Гуцалюк, называющий себя «историком».

И правильно, я считаю — пусть переименовывают. Ведь как у нас мэр с соплеменниками на каждом углу кричат:

«Центр Одессы превратился в руины!».

Что скажешь, накликали…

А руины как должны называться? Ну точно не Екатерининская, Пушкинская, Преображенская, Гоголя… Вот имени азовца Танцуры — в самый раз.