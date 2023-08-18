ВСУ готовятся к форсированию Днепра – Коц

Анатолий Лапин.  
18.08.2023 10:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские вооруженные формирования усилили активность в Херсонской и Николаевской областях, что говорит о возможной попытке форсировать Днепр и высадиться на контролируемой Россией территории.

Киев может попытаться открыть второй фронт, чтобы растянуть российские резервы.

Украинские вооруженные формирования усилили активность в Херсонской и Николаевской областях, что говорит о возможной...

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Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть такое ощущение, что действительно здесь либо какой-то отвлекающий удар готовится, либо что-то более серьезное планирует украинское командование.

Во-первых, сюда подтянули ПВО. На этой неделе были продемонстрированы кадры, как наши средства поражения уничтожают С-300 в Николаевской области, недалеко от Днепра. Это говорит о том, что они подтянули сюда ПВО для прикрытия какой-то своей группировки, возможно, наступательной. Постоянно идут бои на левом берегу и на Антоновском острове», – сказал военкор.

«Эта повышенная активность на левом берегу Днепра вызывает определенные опасения, учитывая, что и пересохшее Каховское водохранилище, уже дно его пересохло, оно зарастает зеленью, по нему тяжелая техника, наверное, еще не пройдет, но легкая бронированная уже запросто может пойти.

Поэтому, мне кажется, сейчас надо думать о том, чтобы минировать Каховское водохранилище, чтобы по нему на левый берег не смогли ударить украинские подразделения. Эта активность наводит на мысль о том, что Киев хочет открыть второй фронт, заставить нас растянуть свои резервы еще шире и использовать для этого плацдарм на левом берегу Днепра», – заявил Коц.

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