27.05.2018

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Одесса. Казус Стерненко: Кровью по черному квадрату

Игорь Плисюк, журналист, Одесса

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Нет, молодой человек, я не стану читать вам проповеди насчет того, что убивать грешно, и все граждане равны перед законом. Потому как — на Украине эти непреложные истины уже пятый год не актуальны для «правоохранительных» органов, окончательно превратившихся после переворота в цепных псов заведомо незаконного режима. Причем, псов, грызущихся люто между собою и меньше всего заботящихся о законе и интересах государства да граждан. И вопиюще скандальный «казус Стерненко» – активиста-беспредельщика, зверски зарезавшего будто бы напавшего на него экс-десантника, всего лишь ярко проявил полный крах системы, на коей должно держаться стране.

Судите сами…

Две стороны черного квадрата.

В любой уважающей себя державе — фундаментом правопорядка и стабильности является некий квадрат взаимно сбалансированных и дополняющих друг друга казенных структур. МВД с полицией, прокуратура, суд и — спецслужбы, занимающиеся контрразведкой и внешней разведкой. В идеале — они призваны вместе блюсти интересы государства и граждан. Но, почти всегда, между ними есть и извечные конфликты, и — зоны пересечения интересов и амбиций. Заметим, даже во вполне благополучных и демократических странах… Но там они все-таки стремятся к балансу и контролируют друг друга под неусыпным оком общества. В идеале, коего, впрочем, нет нигде…

Увы, Украину к таким странам отнести уж никак нельзя. У нас сей «квадрат» приобрел явно темную окраску, весьма напоминая пресловутый шедевр Малевича. И две его стороны — напрочь лишены своего высокого конституционного предназначения.

И прокуратура, попавшая в липкие ручки президентского подельника и кума Луценко, не имеющего даже юридического образования, потеряла свой высший надзорный характер, став подручным инструментом личной диктатуры.

И суд, находящийся между молотом президентского всевластия и произволом уличных горлопанов-погромщиков.

А посему — реальной силой являются лишь две стороны сей изуродованной фигуры. МВД во главе с покровителем и вдохновителем неофашистских «добробатов» и их тыловых приспешников Арсеном Аваковым, в последнее время фактически противостоящим Порошенко и претендующим на роль самостоятельного субъекта политики.

И СБУ, коим руководит Василий Грицак, бывший шеф личной охраны нынешнего президента.

Обе эти структуры явно конкурируют, всемерно вредя друг другу, борясь и за влияние в стране, и — за возможность контроля над незаконными источниками дохода. Наркоторговлей, проституцией, экспортом «живого товара» и органов уже мертвых граждан «самой свободной и европейской державы».

Причем, в качестве вспомогательных сил для самой грязной работы— в равной степени используют банды «активистов», выполняющих роль не только политических наёмников и тыловых карателей, но и мафиозной «пехоты», взимающей дань с легального и нелегального бизнеса, неся «законную» долю хозяевам-покровителям.

Само собой, и между «паханами», и их холопами, возникают конфликты. Достаточно посмотреть криминальную хронику хотя бы Одесской области, чтобы понять: СБУ постоянно «щемит» полицию, задерживая на взятках (зачастую заведомо спровоцированных), ее сотрудников. А «активисты» – нагло оказывают явное сопротивление тем же полицаям, практически всегда оказываясь безнаказанными.

И вот – случилось! Явно работающий на СБУ погромщик Стерненко — ведь иначе, он бы давно «загорал» на нарах и за рэкет, и за похищения людей да наркоторговлю и нападения на полицию, таки крепко проштрафился!

Судя по всему, окончательно «потеряв берега» и возомнив себя «персона грата», он позволил себе откровенное и неприкрытое убийство. И даже его попытки изменить показания, равно как и заступничество депутатов, от неминуемого срока его избавить не могли бы. Хотя бы за превышение необходимой обороны. Но… нет, губернатор Степанов снова не внес за убийцу очередной залог. Все пошло иным путем.

Оставим в стороне моменты этические — они в этой стране давно потеряли силу. Промолчим о законе, который уже даже не «дышло», а вовсе — слепоглухонемой маразматик. И найдем единственный ответ на вопрос, почему советник шефа одесской полиции Руслан Форостяк меланхолически заявил обществу и прессе:- дескать, мы разберемся в этом деле с максимальной объективностью и беспристрастностью.

Но пока — ни подозрения, ни обвинения не предъявлены никому! Даже в неоказании истекавшему кровью, смертельно раненому Стерненко человеку, необходимой помощи! Причем, почему же так – «честно» ответил — не знаю!

А ответ прост: все это время за спиной закона и над телом убитого отца троих детей шел циничный торг между двумя конкурирующими силовыми структурами. На какие уступки пошло СБУ, какие льготы выторговали себе полицаи, нам не очень и важно знать. Главное же заключается в том, что гласный и справедливый суд над обезумевшим от вседозволенности, а потом — и страха перед неминуемой карой Стерненко, никому из «защитников нашей безопасности и правопорядка» не только не нужен, но и просто опасен!

Прожженный негодяй слишком много знает, и если он начнет «петь», то многим придется как минимум, снять погоны. Причем, в обеих враждующих конторах…

А посему — найдено соломоново решение: «Серж-потрошитель», коему будто бы, не оказали должного ухода и почтения в Еврейской больнице, чинно отправился… лечить свою царапину в Киев. Вопреки тому, что выезд за пределы Одессы ему напрочь запрещен еще за прошлые прегрешения.

Вот только доедет ли? – Ведь спецслужбы и от куда более значимых персон всегда преспокойно и жестко избавлялись в случаях «неинициированной активности», то бишь — самовольных и вредных действий.

И если ранее печально известный, а ныне — политически покойный Сирожа Стерненко безвестно исчезнет, то я не удивлюсь. Но и не обрадуюсь – на смену этому шакалу придет дюжина новых. Какова власть страны — таков и закон, таковы и его блюстители, и патриоты.