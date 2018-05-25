25.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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«Правосек» зарезал человека в Одессе – утверждает, что это была самооборона

На бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко произошло нападение. Националисту удалось отбиться – один из нападавших сбежал, а второй погиб на месте. Об этом говорится в блоге праворадикальной организации С14, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент произошел поздно вечером на улице Фонтанская дорога в Одессе, когда Стерненко возвращался домой.

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Якобы, на Стерненко напали двое вооруженных ножами людей. В результате потасовки Стерненко ранил одного из них в живот и сам получил ранение в руку. Нападавший вскоре скончался.

«В полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на общественного активиста, в результате которого он был ранен. Позже, он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки», – говорится в сообщении полиции Одессы.

Отметим, что это уже не первое заявление Стерненко о покушении на него.

Украинские националисты в Одессе используются конкурирующими бизнес-структурами (например, застройщиками), поэтому криминальные разборки в их среде, зачастую, имеют коммерческие, а не политические причины.