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«Правосек» зарезал человека в Одессе – утверждает, что это была самооборона
На бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко произошло нападение. Националисту удалось отбиться – один из нападавших сбежал, а второй погиб на месте. Об этом говорится в блоге праворадикальной организации С14, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Инцидент произошел поздно вечером на улице Фонтанская дорога в Одессе, когда Стерненко возвращался домой.
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Якобы, на Стерненко напали двое вооруженных ножами людей. В результате потасовки Стерненко ранил одного из них в живот и сам получил ранение в руку. Нападавший вскоре скончался.
«В полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на общественного активиста, в результате которого он был ранен. Позже, он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки», – говорится в сообщении полиции Одессы.
Отметим, что это уже не первое заявление Стерненко о покушении на него.
Украинские националисты в Одессе используются конкурирующими бизнес-структурами (например, застройщиками), поэтому криминальные разборки в их среде, зачастую, имеют коммерческие, а не политические причины.
Метки: Сергей Стерненко
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