Одесса. Хроники оккупации

Новости Украины

По количеству произнесенного «орки», «рашисты» и «будьте прокляты» мэр Одессы Геннадий Труханов близится к Николаевскому губернатору Киму. И явно хочет его переплюнуть. Но артистизма не хватает. Это как Янукович в 13-м внезапно в Евросоюз засобирался — следы ортопедической пыжиковой шапки намертво впечатались в голову, а туда же. Но что поделать, если в джинсы облачились даже самые отсталые слои населения — не будешь о «рашке-говняшке» гнать, не получишь пенсию. Мягонько говоря.

И смотришь на все эти пятиминутки ненависти, и понимаешь — уж кто, как ни Труханов, сидя в бункере во время воздушных тревог, думает: «Орки, родненькие, но разнесите хотя бы судебный архив!». А все потому, что там хранятся исковые заявления от лица Труханова, где он геройски, от себя и от громады, требует вернуть проспекту Небесной сотни его историческое название — Маршала Жукова. И если от «интернетов» еще можно отмазаться — «это не я про «деды воевали» писал — меня взломали», то от казенных документов — никак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

А что, собственно, случилось? Лучший друг Труханова, он же главнацист на довольствии СБУ Демьян Ганул заскучал и начал проповедовать повестку — мол, все вы, кто за Жукова топил, у нас на карандаше, «ждите, твари» и т. п. Рискну предположить, что особо чутко следует «ждать» тем, кто не побоялся и оставил под петицией в защиту Жукова свои паспортные данные. Хотя отдельно Ганул отметил тех защитников Маршала Победы, которые «переобулись и топят за Украину». Вы случайно не знаете, кто это? А Труханов вот сразу догадался.

На всякий случай, не спрашивайте у меня, почему Ганул не на фронте. Спросите у него. А он объясняет — нельзя мне, дескать, я инвалид, ссылаясь на один зрячий глаз, второй у него искусственный (у Стерненко, кстати, тоже — бог шельму метит?). При этом отсутствие второго глаза не мешает отморозку ездить за рулем (пьяным и с оружием), носить к консульству РФ гробы или, как в День России, стащить с пляжного клуба в Одессе флаг ВДВ (открою страшную тайну — в Одессе таких еще много) и сделать на нем «тупу-тупу ногамы». В конце концов, если ему инвалидность мешает, я бы, как минимум, из братских чувств, а, как максимум, ради Украины, все-таки забрал бы Ганула на передовую. Уверен, если бы на «Азовстали» сидел бы Ганул, она бы и дольше продержалась — он жирный, его можно сожрать.

В Одессе же, в которую он понаехал, Ганула как считали мразью, так и считают.

Однако бывшего советского офицера Труханова мрази все-таки удалось запугать. Не зная, что уже такого придумать для собственной реабилитации, Труханов измыслил следующее:

«С каждым днем слова «братской народ» выглядят все лицемернее и циничнее. Мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое пытается стереть наш город с лица Земли. В частности, речь идет о названиях улиц, которые никак не связаны с историей Одессы!».

В общем, улицы переименовать собрался. Про Жукова забыл. Главное, что в феврале еще помнил, до Верховного суда дойти грозил, а потом — бац! — амнезия!

«Такие улицы как Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие должны быть переименованы!», — отрезал Труханов.

Ладно, Геша, давай считать, что в Киеве прогиб засчитан. Пока же вопрос насущный — как бы выжить (зачеркнуто), во что переименовать улицы? А тут уже идет целая дискуссия с участием ганулов, Европейской солидарности Порошенко, городских сумасшедших. Они, конечно, настаивают, что «важно не повторять большевистских практик следования конъюнктуре и идеологии», поэтому наперебой предлагают свои варианты, среди которых — только не смейтесь — преобладают Крымские, Херсонские, Героев Мариуполя. Коллаборанты, как есть, умора. Ну смысла Воронежскую на Херсонскую менять, а? Ну самое ж время — стырить гуманитарку, продать, а на вырученные деньги наштамповать табличек с русскими городами вместо других русских городов! Огонь!

Но кое что в этой истории все же печалит — пока суть да дело, два дебила, инвалид по зрению и предатель, продолжают безнаказанно уничтожать город — третий в Российской империи по значимости, второй в Советском союзе Город-Герой.