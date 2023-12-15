Одесса. Когда «Свадьба в Малиновке» уже не комедия

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Происходящее сейчас в Одессе можно было бы сравнить со «Свадьбой в Малиновке», но трагизм положения взятых в заложники горожан не позволяет. Так что назовем происходящее «собачьей свадьбой», на которой банды, сменившие буденовки (Георгиевские ленты) на свастики, делят власть.

После того как в ноябре от огнестрельных ранений издох лидер ОПГ «Автомайдан Одесса» Евгений Резвушкин, многократно судимый патриот с повадками бандита из 90-х, в воздухе повис страшный дух праздника — подельники по баррикадам даже не выразили сочувствия, видать и замочили общаком. А, так как вакантное место освободилось, следовало ожидать и битвы остальных «великих украинцев».

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Тут поясню, что любая некогда майданирующая организация, в том числе из действующих в Одессе — ничто иное как бандформирование, занимающееся рэкетом, для души или по заказу. Это позволительно в обмен на выполнение грязной работы вроде сожжения людей 2 мая (Резвушкин в этом тоже преуспел). И, думаете, сейчас все эти бандформирования на передовой? Нет, в тылу, также кошмарят одесситов.

Больше того, у каждого уважающего себя нациста с мандатом или высокого чиновника, такая карманная ОПГ также имеется. И вот они маненько сцепились…

Который день нацики валают про «ЧВК Труханов», имея в виду его карманную армию «Муниципальная стража», действующую с 2015 года в виде коммунального учреждения, проходящего по документам как «охраняющее имущество территориальной общины Одессы и профилактирующее правонарушения на территории города».

Пользы от оного — разве что нациков когда-никогда погонять, но… Изменились времена, изменился Труханов.

После начала СВО наемники «стражи» облачились в т. н. общевойсковую форму, получили боевые автоматы и перешли в статус «добровольческого формирования территориальной громады».

«Власти Одессы тратят на оснащение своей военизированной структуры десятки миллионов гривен, проводя расходы через статьи, предусматривающие помощь настоящим военным подразделениям, — возмущаются принадлежащие депутату Гончаренко паблики. — По некоторым данным, сотрудники «Муниципальной стражи» не подлежат мобилизации — в документах они фигурируют как действующие военнослужащие. Всего их уже 500 человек (столько комплектов униформы закупил для них муниципальный департамент безопасности в октябре). Полновесный пехотный батальон!».

Но больше всего возбудились те, у кого такого батальона пока нет. В частности, нацисты из ОПГ «Уличный фронт», которую СБУ использует для провокаций по вычислению «сепаров» и прочих «русских шпионов».

Они выложили в Сеть съемку с камер наблюдения, на которой бойцы «стражи» якобы совершают налет на офис коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс». Сам Труханов инцидент не прокомментировал, но его противники уже вовсю пишут о «давлении на руководство предприятия», правда, пока не ясно с какой целью.

«По факту, мы с вами стали свидетелями попытки рейдерского захвата городского учреждения титушками Труханова. Устрашение, избиение, шантаж — это все методы Труханова, он их применяет даже к обычным работникам городского аппарата, — описывает видео главарь «Уличного фронта» Демьян Ганул. — Присмотритесь внимательнее к человеку в форме ВСУ, он очень похож на руководителя «стражи». Этот мужчина получил спецсредство и почему-то надел форму ВСУ, а это нарушение законодательства, самозванец оскорбляет форму ВСУ. Согласно инструкциям, резиновую дубинку достают перед применением, интересно, кого он собрался бить? В Украине запрещены частные военные компании, тогда почему в Одессе действуют укомплектованные милитари группировки?».

К слову, это было мнение ублюдка, разгуливающего по городу в такой же общевойсковой форме, нередко с гранатометом и неоднократно задерживаемого полицией (таким же бандформированием) в машинах с полным арсеналом оружия.

Тут так и хочется воскликнуть: болею за все команды! И если все фигуранты этой истории ликвидируют друг друга — ничья! — воздух в Одессе станет чище. Однако это я написал, чтобы сторонний наблюдатель понял — пока бандиты конкурируют друг с другом за власть, попутно, походя, между делом они ломают судьбы обычных людей — за русское слово, например, за позицию, за отжатую квартиру, просто так наконец! Потому что вооружены на упомянутые десятки миллионов. И пароль у них имеется — «Слава Украине!».