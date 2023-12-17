Одесса на пороге грандиозного шухера: ЧВК в тылу ударит в момент наступления русских?

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Скандал с «ЧВК Труханов» в Одессе получил продолжение. После того как ряд нацистских группировок занялись расследованием и накопали, что карманная армия мэра Труханова «Муниципальная стража» обходится городу в 115 миллионов ежегодно, состоит из пятисот вооруженных до зубов боевиков и, не нюхав окопы, имеет статус теробороны, трухановской «пехотой» заинтересовался гауляйтер Олег Кипер.

Кипер собрал в ОГА заседание рабочей группы «Прозрачность и подотчетность», пригласил на него руководство района и области, а также сотрудников Бюро экономической безопасности, представитель которого и возмущался пуще всех:

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«Мы тут копейки считаем, а они 115 миллионов на второй год военного положения выделяют! Они даже не работают в комендантский час. У нас есть специальные органы, созданные и финансирующиеся государством, та же национальная полиция. А тут, выходит, какая-то ЧВК?!».

Когда слово взял заместитель Труханова Валерий Силин, в прошлом следователь Генпрокуратуры по особо важным делам, который, казалось бы, должен был заткнуть за пояс хулителей и отрапортовать что-то вроде «живота не жалея наши бойцы боронят «Адэсу» от проклятых рашистов», то… наоборот сел в калошу:

«Эти парни [«Муниципальная стража»] отнесены боевыми распоряжениями к войскам обороны. Они вооружены, они занимаются… Я не могу озвучивать, чем они занимаются. Есть объекты критической инфраструктуры, которые они охраняют».

«Неправда! К Силам обороны отнесена всего треть «Муниципальной стражи»! — Вписался глава районной военной администрации Александр Гринчак. — Что касается остальных частей, то идет работа по их оптимизации, то есть сокращению структуры».

Он также заявил, что трухановскую армию нужно направить «на помощь правоохранительным органам и ТЦК и, возможно, сократить в плане количества и расходов».

Засим члены высокого собрания сочинили кляузу Зеленскому о непонятном и расточительном предназначении «стражи», так что данный сериал точно будет продлен на второй сезон.

«Хочется верить, что центральная власть дожмет частную мини-армию Труханова, и большинство этих «титушек» получат повестки вместе с лопатами. Не зря мы с вами обращаем внимание на потерявших реальность подонков», — восторжествовал главарь нацистской ОПГ «Уличный фронт» Демьян Ганул.

Дело в том, что наци-тусовка по сей день не может простить одесскому мэру его прошлого — борьбу за русский язык, русские памятники, русский паспорт, грандиозные празднования 9 Мая, участие в шествии Бессмертного полка и т. п.

И хотя Труханов давно уже перекрасился, проклинает Россию и называет себя «хохлом», усматривают в его «Муниципальной страже», у которой из вооружения нет лишь танков, что-то наподобие ЧВК «Вагнер» (хоть и смешно), которая обязательно придет на подмогу русским в случае, если они зайдут в Одессу.

Поверить в то, что Труханов — это Штирлиц, практически невозможно. Но все-таки интересно, чем же занимается его армия, если это даже «нельзя озвучить»? И почему так переполошились нацисты?

Впрочем, об этом уже — в следующей серии.