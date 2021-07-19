Одесса: Шариковы подавили «парад московских бесов» на книжной ярмарке

19.07.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

«Какой-то парад московских бесов последнее время происходит с их выходками», — пожаловался глава Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк-Шариков, описывая ситуацию в Одессе. «Одни ватные сепары», «это они статьи Путина начитались», «гыдота», «коллаборанты», «бойкот!» — подобные «допысы» полились изо всех щелей, в которые только способна проползти патриотическая общественность.

Ну что опять — кассир по-русски ответил, вода в море мокрая, котов в цирке показали или голова в майонезную баночку не пролезла?.. Дело в том, что блогерша-активистка, устроившая недавно скандал в супермаркете потому, что и посетители, и охранники говорили по-русски, дала своим подписчикам совет обороняться от русскоговорящих путем «мысленного надевания себе на голову майонезной баночки», и ее соратникам данный лайфхак очень понравился. Ну, это так — для понимания того, что патриотическая общественность представляет собою в принципе.

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Однако на сей раз «парад московских бесов» патриоты обнаружили не в супермаркете, а в другом месте (ведь он повсюду). Выяснилось, что некое киевское издательство «Белка» пожаловалось на то, что руководство одесского книжного фестиваля-ярмарки «Зеленая волна» отказало ему в участии.

Казалось бы, где чтение, а где институт национальной памяти, ведь вряд ли его апологеты что-то кроме инструкции к «туалетному утенку» на кыргызском языке, сидя на толчке, наслаждаясь, читают.

«Причина отказа — тематика наших книг, то, что и как мы говорим о войне», — заявили представители «Белки». Они сослались на разговор с менеджером фестиваля, передав его слова так: «У нас акцент идет на детскую программу, развлекательный формат, у нас нет литературы военного направления… Мы не хотим, чтобы это провоцировало конфликты во время фестиваля».

Ну а дальше пошло «обурэння»: «Мы, как молодое издательство, узнали о фестивале, его организации и участниках прошлых лет, и были поражены составом, общей ориентированностью, вечером памяти Жванецкого и тем, что все это действо происходит при поддержке Украинского культурного фонда. Мы не уверены, что мероприятие, которое сознательно игнорирует семь лет войны в нашей стране, в частности, мощный пласт военной литературы, может называться культурным… Мы собираемся непременно презентовать свои книги в Одессе, ведь в городе, 2 мая 2014 так решительно остановившем русский мир, точно есть люди, которым интересны наши книги».

Потом «мирные культурные издатели» пригрозили одесситам местью ветеранских организаций в духе «Бандера придет — порядок наведет», а человеческие отбросы, также считающие 2 мая днем победы, принялись упражняться в выливании помоев на сайте фестиваля.

Методика отработанная и проверенная. Поэтому, не дожидаясь, когда «книгочеи» пожалуют к книжным торговым палаткам с коктейлями Молотова, руководство «Зеленой волны» выступило с оправданиями и извинениями.

«Наши ресурсы неожиданно стали объектом информационного нападения со стороны сотен возмущенных пользователей. Ми провели внутреннее расследование и вот, что выяснилось… Наша менеджер признает, что сказала что-то нелепое… Но это произошло, к сожалению. Мы, как организаторы фестиваля, просим прощения у представителей «Белки», которые, конечно, возмущены этим инцидентом. Приглашаем издательство «Белка» к участию в книжной ярмарке-фестивале».

Три раза ку.

А ведь раньше «Зеленая волна», которой в этом году исполняется 25 лет, была престижнейшим мероприятием. В девяностые, когда интернет лишь зиждился и книжный дефицит ощущался как никогда остро, она была глотком свежего воздуха и окном в цивилизованный мир. И в первую очередь, как нетрудно догадаться, из-за российских издательств и встреч с российскими писателями. Одесситы толпами шли на «Зеленую волну». Правда, когда на прилавках стали появляться первые труды о жизни украинских националистов и всякие «революции от кутюр» Корчинского, ярмарка стихла до легкого прибоя, а после переворота 14-го года и вовсе перешла в мертвый штиль.

Понятно, как дважды два, что муть, на которую издательство из Киева переводит карпатские леса, никто покупать не будет. А так как и остальные участники фестиваля примерно такие же, то чует мое сердце, он скоро загнется, мутировав из поистине международного события в очередной хуторской фестиваль брынзы и «бджолярства». Учитывая его предательский душок, и не жалко.

Другое дело, что сдавать своих сотрудников, прогибаясь перед агрессивным хуторянством, стало уже системой. Так поступают учебные заведения, торговые сети, супермаркеты, общепит, теперь вот «библиофилы». И скоро ситуация усугубится, так как 16 июля в силу вступил очередной набор норм «мовного закона», согласно которым на украинском языке должны «проводиться все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия», включая «демонстрацию фильмов и экскурсионное обслуживание».

Вы можете себе представить эти экскурсии?

«А ось тут була буцэгарня — до рэчи, видийдить, а то цэглына на макытру гэпнэться. А ось там, на рози, дэ пизнишэ видбудувалы голубнык, Иля Ильф и Евгэн Пэтров — за стародавньою мольфарскою лэгэндою — и склалы свое дывовыжнэ «завантажуйтэ помаранчи дижками», га?!. А тэпэр йдэмо пидкоп пид морэ дывытыся»…

А впрочем, это же логично. Если законы сочинять под тех, кто носит на голове майонезные баночки.