Одесса: шариковы против швондеров

Профессор Преображенский только «родил» Шарикова, так и «не развившегося в высокую психическую личность», в результате медицинского эксперимента. Но воспитал-то его Швондер. О чем сам Филипп Филиппыч говорил: «Если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки!».

Ну-с, и что мы имеем на этой почве в Одессе? А местные шариковы, они же кастрюли, наскакавшие переворот в стране, заслужившие ее нынешнюю политику, власть и накликавшие войну, прут против вылепленной собственными руками «Галатеи» таки буром.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Все эти участники маршей с плакатами «2 мая — день победы», «Гори вата!», активисты акций «Свободу Стерненко!», вандалы, снесшие повсеместно мемориалы маршалу Жукову, обмазывающие фекалиями памятник Екатерине… вдруг сняли вышиванки, забыли мову и вырулили на пикеты против нынешней власти. А так как власть не отвечает (ни главклоун, ни ООН, ни центральная прачечная), претензии выкатываются ее наместнику в Одессе — гауляйтеру Олегу Киперу. Кастрюли даже флешмоб организовали «За перенос Кипера» — в противовес его распоряжению снести все русские памятники, да и просто потому, что тот «гнида и сволочь» (из комментариев сторонников флешмоба).

И вот представьте: раннее утро, в городе ураган и ливень, а по душу Кипера собираются протестные митинги разной направленности.

Об одном мы уже писали — на постоянной основе выходить на пикеты «против ущемления прав русскоязычных и уничтожения одесской истории» решила группа во главе с «жидобандеровцем» Леонидом Штекелем. Однако на этот раз (это уже второй митинг) к «хорошим прозревшим украинцам» примчались санитары и зафиксировали их… зафиксировали, правда, «на камеру», и не санитары, а полицейские. А все потому, что Штекель заявил:

«Украинские «пысьмэнныки» стучали на всех, те самые, которые входили в Союз писателей Украины, интригами и подлостью пробрались к власти» и все идет к тому, чтобы «заставить русскоязычных людей заткнуться — это политика дискриминации русского языка и русской культуры».

Соратники же держали в руках бумажки с воззваниями к… Макрону, Шольцу и Стармеру — мол, восстановите в Одессе справедливость, если гауляйтер не хочет! Ибо в голове у них опилки — да, да, да!

А вот бывшие товарищи по баррикадам майдана, учитывая национальный состав пикетчиков, живо пообещали им «новую колиивщину», то есть еврейские погромы (м-да, с гауляйтером Кипером как-то «нэвдобно» получилось). Правда за ними полицейские не приехали.

А пикет номер два якобы провели матери и прочие родственники без вести пропавших ВСУшников:

«Среди без вести пропавших много бывших срочников, — пояснила одна из участниц акции. — Сегодня вышла из дома, развернула плакат с изображением сына и ужаснулась. Многие отводили глаза, шарахались от меня, как от чумной. Мы здесь собираемся, но это ничего не дает. Давайте вывешивать баннеры с нашими детьми у себя на балконах, чтобы люди видели, что происходит, какое большое количество ребят оказывается без вести пропавшими. Я хочу знать, что с моим ребенком, где он, жив ли он. А если он погиб, то хочу получить тело и похоронить».

Я не собираюсь глумиться над горем матерей, у которых нет средств отмазывать детей от армии, однако поясню, почему написал «пикет якобы провели матери». Да потому что его организатором оказался… трам-пам-пам — депутат-проститутка Алексей Гончаренко, тут же пообещавший, что если центральная власть и ее прокладка Кипер бездействуют и на матерей внимания не обращают, то уж он-то прокричит об этой проблеме на Парламентской ассамблее Совета Европы! В противном случае все эти матери с баннерами на балконах, фотографиями и горем тут же оказались бы «на подвалах» СБУ. А под предводительством выродка (бывшего «русскомирца», пинавшего трупы в Доме профсоюзов 2 мая) — совсем другое дело.

И тут вопрос — откуда вдруг такая активность, что со стороны «хороших украинцев», что со стороны моськи, лающей… тоже на моську?

Да просто все — выборы. Да, они не возможны в условиях военного положения — с одной стороны. С другой, и в центризбиркоме наблюдается шевеление, и мэр Одессы напрямую заявил, что «происходящее — подготовка к выборам».

Так, в городе давно ползут слухи — мол, Кипера Зеленский видит мэром Одессы, отсюда и команда достать нафталиновую историю с русским паспортом градоначальника, и снос русских памятников, что Труханов изо всех сил волокитит. Туда же метит и Гончаренко, партия которого — порошенковская «Европейская солидарность» сражается в Одессе со «слугами народа» — доносы в СБУ и фискальные органы (кто больше всех на войне украл), спекуляции на горе матерей — в ход идет все. А Пушкин и пропавшие срочники — так, декорация. Просто каждый играет на свой потенциальный электорат — нацистов хард и нацистов лайт. И только для «ватников», одесситов, РУССКИХ людей, пусть не по национальности, но по духу, а не просто русскоязычных, как подчеркивают «жидобандеровцы», на этом ристалище мест нет.

А швондеры с шариковыми — ведь и «у самих револьверы найдутся» — пока что наблюдаем, кто кого. Но лучше бы обоюдно.