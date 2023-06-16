Одесса. Умалчивание о прилётах в объекты ВСУ и пиар на смертях мирняка

Последние дни в Одессе что ни день, то объявляется траур. Не успеют спасатели разобрать очередные завалы, как нужно мчаться на другие. Если «калибр» прилетит, так тут же его косяк «шахидов» заполирует.

Но что власти докладывают одесситам о точках прилетов и масштабах разрушений? Разберем на последствиях недавних катастроф.

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Так, сегодня ночью город пережил очередную незабываемую атаку дронов. И, несмотря на то, что в соцсетях одесситы писали и о прилетах, и фиксировали на фото дым пожарищ, в оперативном командовании «Юг» не конкретизировали, а традиционно сообщили, что «11 дронов сбито силами и средствами ПВО воздушного командования, а еще два — воинами других составляющих сил обороны». Все 13 запущенных, то есть, и сбили. Ура! А куда там мчались ночью пожарные машины и откуда дымило, знать не надо.

Однако в иных ситуациях, когда масштаб случившегося попросту не скрыть, приходится врать.

Например, как сообщалось, два дня назад ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам на территории Одессы. Объектов было два – в районе завода «Краян» и на проспекте Шевченко. Только по первому объекту информации почти ноль, минимум фото, причем абстрактных и с неузнаваемыми локациями — любая картинка взрыва из Интернета подойдет. А во втором — фотографий сотни, включая угрюмо бродящего по руинам мэра. Так в чем же дело?

Дело в том, что район упомянутого завода, как можно догадаться, в прошлом индустриальный. И именно у «Краяна» город выкупил когда-то здание, в котором впоследствии появилась т. н. новая мэрия. Напомню, что формально из-за его покупки мэр Труханов и ходит сейчас с электронным браслетом на ноге, его дело слушается в Высшем антикоррупционном суде по обвинению в том, что «здание было продано по заведомо завышенной цене, в результате чего громада понесла убытки в размере 92 млн. грн».

Сам Труханов с замами в новой мэрии не сидит, зато в ней распложен ряд городских департаментов. Рядом — новомодный центр административных услуг, где люди получают паспорта, справки и вообще документы самого широкого спектра. И если прилет задел эти постройки, уничтожив документальную базу с архивами, то вряд ли властям есть чем гордиться. Только маловероятно, что бюрократические организации могли быть целью — повторюсь, район-то индустриальный, и от парализованного (слава Украине) «Краяна» остались огромные ангары, склады и прочие цеха, идеально подходящие для размещения военной техники и ВСУшников. В них и прилетел «калибр», попутно зацепив трухановские строения. А в качестве вишенки на торте добавлю, что ударной волной зацепило и здание филиала киевского университета культуры, во дворе которого обычно паслись козы и сушились ковры (символично).

Зато о трагедии на проспекте Шевченко, куда упали осколки одной из сбитых ракет (слава ПВО), местная власть трубит на весь мир.

Во-первых, тема благодатная — военных объектов там нет и скрывать ничего не надо. Во-вторых, впечатляет же прекрасный итог для пиара: 21 пострадавший жилой дом с выбитыми стеклами и раскуроченными дверями, оставшийся без стекол политехнический университет, к слову, признанный лучшим техническим вузом Украины, разрушенный бизнес-центр, где находился супермаркет, музей интересной науки, кубло русофобского издания «Контекст-Причерноморье», масса офисов, банк, ресторан, студенческая церквушка…

Да какая там церквушка, если целый дружественный нацистскому режиму Макдональдс пострадал! Вот оно — горе!

Также взрывной волной были повреждены вход в Одесскую киностудию, здание цеха подготовки съемок, где обрушился потолок, и цех обработки пленки.

Ну и наконец — трое погибших работников склада супермаркета «Таврия В», которые не успели добежать до укрытия, и по которым объявлен очередной траур. Правда, на правах анонимности их коллеги сообщили местным журналистам, что «на складе большинство сотрудников не получают фиксированной зарплаты. Их доход зависит от выработки. Поэтому чем меньше они успевают сделать, тем меньше получают на руки. Руководству сети простои по два-три часа были невыгодны, поэтому тем, кто каждый раз уходил в укрытие во время воздушной тревоги, грозили штрафами».

И вот все у них так…

Подобными темпами, когда выклянченное у западных партнеров оружие, распихиваемое по складским помещениям неработающих заводов, важнее людей (рабов, которым недоступны даже бомбоубежища), траур будет не только через день — каждый.