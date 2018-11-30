Одесса: Военно-чрезвычайный порядок

30.11.2018, Одесса, Игорь Плисюк

Да, молодой человек, послушал я, а потом и внимательно прочитал благонамеренные речи панов Порошенко и Авакова насчет окончательного наведения нового, военно-чрезвычайного порядка в Одессе… И что вам сказать?

– Или они таки принимают всех нас за клинических идиотов, которым можно беспрепятственно втирать любую тухлую тюльку за сермяжную правду, или уже так привыкли беззастенчиво врать, называя черное белым, что сами не отдают себе отчета в собственном привычном лицемерии?

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– Нет, вы только послушайте этих клоунов разговорного жанра!

Итак, мосье Аваков отчитался на предмет того, как его орлы таки отловили аж целых пять «неизвестных в масках» и предъявили подозрения еще двенадцати злодеям.

Эти нехорошие люди посмели в особо извращенной форме нахлобучить тыкву на голову независимому (от США ли?) потенциальному кандидату в президенты Анатолию Гриценко, втулив туда же фаллоимитатор (с Ляшко перепутали, или Портников одолжил?) во время его пропагандистского визита в Одессу.

Да еще и поколотили соратников бывшего ющенковского министра обороны и настоящего полковника с американским дипломом, оросив их слезоточивым газом…

Но – не успел генпрокурор без профильного образования Луценко и трижды возмущенно прокукарекать о безнаказанности оных гадов, как их-то и взяли под белы рученьки!

А заодно – задержали почти два десятка активистов-радикалов, устроивших очередную потасовку на Гагаринском плато в Аркадии, где враждующие представители «патриотической общественности» подрабатывают. Одни защищают строительство очередного многоэтажного мега-дебилдинга в сердце курортной зоны, другие, работая на конкурентов застройщиков, им мешают, творя всяческие беспорядки, блокируя дороги и затевая мордобои.

И – разразился наш принципиальный до невозможности министр благочиния спичем на предмет того, что никому мы не позволим забижать претендентов на президентский пост, будь они хоть политическими архи-противниками отца нашего родного Петра Алексеевича! Потому как – мы европейские демократы, а не что нибудь! И – опять-таки, никому не дадим нарушать безобразия, несмотря на военное положение!

И вторил ему сам пан президент – дескать, разорю и погублю, но в обиду своих политических противников и конкурентов не дам! А посему – надобно еще больше усилить присутствие силовых структур в Одессе, решили президент да его главный опричник!

И это ничего, что всем известно: единственные беспредельщики и дебоширы что в Одессе, что на всей Украине — это активисты-радикалы, все действия коих координируют тот же Аваков да четко работающий на Порошенко шеф СБУ Грицак.

И сам публично опущенный Гриценко недвусмысленно обвиняет в этом нападении как раз СБУ., а вовсе не агентов Кремля…

И всем понятно, что, обменявшись лицемерными улыбками авгуров да посокрушавшись на предмет коварства нарушителей спокойствия, и президент, и его министр, отдадут на съедение нашей Фемиде пару десятков уже ненужных наемных проходимцев, и… еще больше усилят казенный и уличный террор и против инакомыслящих, и просто – потенциальных соперников нашего неподражаемого пана президента.

Потому – а как же иначе в условиях гибридной войны и перманентной национальной революции?! Как говорил один ранее печально известный, а ныне покойный грузинский президент, – демократию строить – это вам не лобио кушать!

Замените тертую фасоль на борщ или пампушки с чесноком да сало – и получите щирый ответ окончательно потерявшей берега хунты «стране-агрессору» и её «пятой колонне» на Украине, к коей скоро припишут любого несогласного с её бездарной и бессмысленной политикой террора против собственного народа.

Им терять уже нечего, и это – только начало наведения «нового национальн6ого порядка» на многострадальной Украине и в оккупированной хунтой Одессе.