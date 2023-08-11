Одесса: Военные открыли курортный сезон и перессорились из-за десанта РФ

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С одной стороны, имидж Одессы для не слишком думающей аудитории сформирован пошлыми анекдотами и прочимы яшами-сонями из коммунальных кухонь. С другой, наехавшая в город поросль нью-одэсьцив вполне этому имиджу соответствует. В частности, впервые за два года решила открыть курортный сезон… 12 августа. Чего не зимой, на новый год, с санками вместо топчанов, непонятно.

Распоряжение о подготовке доступа отдыхающих на пляжи подписал глава Одесской ОВА Олег Кипер. Тот самый, который еще недавно в поте лица трудился прокурором Киева, имеет в бэкграунде ряд уголовных преступлений, даже задавил насмерть ребенка на своем авто… теперь вот одессит.

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Сам он аргументировал такое решение тем, что качество воды в Черном море после теракта на Каховской ГЭС уже стабилизировалось. Хотя, если верить местной санстанции, оно было стабилизировано и через три дня после теракта.

Другое дело — плавающие в море крыши домов, части холодильников, телевизоров, плавни с мусором и опарышами, а главное — мины! Боеприпасы, которые детонируют у побережья после штормов и прочие «нежные лепестки».

Но хочется и колется. Опять-таки, с одной стороны, выживающему народу совсем не до пляжного сезона, с другой, СМИ полны сюжетов о вымершем курортном бизнесе, а тут уже совокупность — и разбомбленное побережье, и минная опасность, и нищий люд, и отсутствие туристов.

Впрочем, самые бесстрашные одесситы и так ходили на пляжи, даже не зная, что новый гауляйтер, какой-то там Кипер, что-то запрещает или разрешает. А мэрия била копытом, желая втридорога продавать отдыхающим кукурузу и грести бабло с владельцев платных пляжей.

Однако нестыковка вышла — между собой не нашли согласия военные, от вердикта которых и зависит открытие купального сезона.

«Позиция военного командования состоит в том, что побережье Черного моря — это линия охраны и обороны, а также линия чрезвычайной опасности. Мы понимаем, что российские корабли находятся достаточно далеко от берегов, контролируемых Украиной сегодня, но абсолютно исключать вероятность высадки вражеского десанта не может никто» — заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Обезопасить людей от взрывоопасных предметов должны специальные защитные сетки, которыми оборудуют пляжи», — ответил ей Кипер.

Однако Гуменюк парировала:

«Я лично не знаю таких сеток, которые могут гарантировать, что мина не сдетонирует. Тем более, что морские и якорные мины имеют достаточно чувствительный элемент, и их подрыв в воде может вызвать гидроудар в самой толще воды до километра, а разлет обломков до двухсот метров, поэтому от них нужно держаться довольно далеко».

Тогда в одесской ОВА пояснили, что решение об открытии пляжей было принято после консультаций с военными. И действительно.

«Высадка морского десанта РФ сейчас невозможна и не несет угрозу одесскому побережью», — прокомментировал ситуацию советник ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Да и сама администрация, возглавляемая Кипером, заметьте, полтора года уже не гражданская, а военная. Так может поэтому и неудивительно, что в городе постоянно что-то взрывается и ПВО успешно устраивает «салюты» с разрушениями и человеческими жертвами, если между самими военными согласия нету?..

Если главное сейчас для них урвать за оставшиеся дни августа дань с развлекательных заведений на побережье — кто близок к кормушке, тот и не боится русского десанта, кого отлучили, тот десантом стращает. Ничего личного — просто бизнес.

«Мы понимаем, что они балансируют между моментами безопасности и выживанием бизнеса, но от себя добавляем, что ракетная опасность сохраняется, минная опасность после подрыва ГЭС стала еще больше. С тех пор мы зафиксировали детонацию минимум десяти мин разных типов, и это не всегда было контролируемо. А сколько их вообще, никто не знает», — заключила Гуменюк.

Но курортный сезон — пусть открывают. Будет даже интересно, как активные активисты погонят из ночных клубов гуляющих посетителей, неизменно требующих включать им «Рюмку водки» и «Владимирский централ, ветер северный», что ныне приравнено чуть ли не к госизмене.

А вообще этот сезон прошел весьма символично — вымершее, поросшее бурьяном побережье, и прославившаяся на весь Интернет Татьяна Колтонюк из Одессы. Отскакав с украинским флагом на малочисленном местном майдане у Дюка, она традиционно уехала на ПМЖ в Америку, где и с курортным сезоном все порядке.

И там, в Нью-Йорке, на пляже Рокавей-бич, на нее напала акула, откусив от Татьяны «около 20 фунтов плоти», как пишут СМИ.

Как говорят старожилы, нападение акулы на человека случилось впервые за 70 лет. Сейчас за жизнь патриотки борются врачи. И сразу вспоминается всеобщее ликование украинских патриотов по поводу смертельного нападения акулы на туриста из России в Египте.

Вот такие они — особенности национальных курортных сезонов по-украински. Но только при чем к Украине Одесса?..