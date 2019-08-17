Одесса: Время смерти и огня

17.08.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Право, молодой человек, это лето войдет в историю города как «время смерти и огня». Как будто силы небесные решили покарать Одессу пожарами, уносящими жизни людей. Еще не забыто страшное происшествие в местной психиатрической больнице в июне, и вот — снова, огненная стихия унесла восемь жизней. Что же произошло?

…В начале второго часа этой ночи в МЧС поступил сигнал о пожаре в отеле «Токио-Стар», находящемся на улице Водопроводная 1-а. Это дешевейшее заведение, где номера сдавались не только посуточно, но и почасово, давно пользуется в городе крайне сомнительной репутацией слегка завуалированного борделя для непритязательной публики.

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Ведь пара-тройка часов «отдыха» в нем стоит всего-то 250-300 гривен. А реклама как места, где «влюбленные пары» могут уединиться — размещена по всему городу. Равно как и предложения аналогичных услуг в гостинице «Зирка», тоже находящейся в самом центре города и принадлежащей тому же хозяину. Некоему Вадиму Черному по прозвищу «Сутенер-оптовик».

Что же произошло?

Судя по данным, озвученным полицией и МЧС, около часа ночи на втором этаже здания, переделанного из старинного трамвайного ангара (и находящегося на территории главного трамвайного же депо города!!!), начался пожар. Пока как главную версию рассматривают короткое замыкание в распределительном щите расположенной там прачечной гостиницы.

И… обитатели карликовых номерков без окон, где вентиляция обеспечивалась только за счет кондиционеров, оказались буквально в «газовых камерах»… По предварительным данным, все восемь погибших просто задохнулись. А выжившие – говорят о том, что пожарная сигнализация не сработала, и никто не слышал сигналов тревоги.

Проще говоря, речь в очередной раз идет о преступной халатности хозяев этого притона, не обеспечивших элементарных норм безопасности своих постояльцев. Само собой, рассматриваются и иные варианты трагедии в стиле поджога для сокрытия факта убийства, что вполне понятно, учитывая специфику места происшествия…

Президент Зеленский уже нынешним утром сделал заявление о том, что все виновные, в том числе и названный по имени владелец «отеля» Вадим Черный, будут наказаны по всей строгости закона. И здесь — самое время обратить внимание на личность сего деятеля.

Мосье Черный — в своем роде, знаковая персона. Хозяин отелей с отъявленной репутацией. Наглейший хапуга, ухитрившийся в самом центре города, на Греческой площади, под видом подземного паркинга, сварганить торговый центр, до сих пор не узаконенный, но, тем не менее, функционирующий. И при этом — циничный и корчащий из себя интеллектуала, блогер, чей сайт «Храбро» на протяжении многих лет распространял клевету на недругов и идейки, смердящие фашизмом.

Убежденный русофоб, оголтелый сторонник майдана, к тому же, страдающий клинической ненавистью к христианству и корчащий из себя правоверного еврея…

Если же добавить к этому его былые попытки заигрывания с идейными анархистами, довольно быстро отправившими его куда подальше, то — вырисовывается крайне малосимпатичная фигурка отъявленного и абсолютно беспринципного проходимца.

И я не удивлен тем, что пан Зеленский, практически не имея полной информации, сразу отдал команду «фас» на этого морального урода. Вариант ведь беспроигрышный!

Весь вопрос в том, насколько оперативно сработают «легавые» да «борзые» президентской своры. Уж больно зверёк шустрый да изворотливый. Но если его таки изловят — никому жаль не будет! А новая власть — получит козырь. Дескать, «без страха и упрека давим гадов».

…Жаль только тех, кто погиб столь нелепо. А сколько еще таких же «кефирных заведений» действует по всей стране, дожидаясь очередного печального случая?

И кто их закроет не после трагедии, а порядка и закона ради, не дожидаясь пожара или потопа?!