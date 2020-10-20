Одесса. Выборы. У мэра Труханова – подвиг по расписанию

20.10.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Кто играл в «Зомби Ферму», тот в курсе — зомби всегда должны быть при деле: окучивать огороды и строить сараи, иначе хозяйство загнется. С Украинским институтом национальной памяти та же история. Чтобы последователи Вятровича хорошо кушали и какали, им нужно непрерывно заниматься вопросами галактического масштаба, отрабатывая государственные деньги.

Как все уже знают, на днях они приступили к декоммунизации колбасы марки «Советская» Харьковского мясокомбината. «Институт направил рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства», — пригрозили в своем коммюнике зомби.

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Однако в упомянутой игре зомби заняты не только приземленным бытом, но также покорением морей и прочих пространств из пикселей. Например, в Одессе они сражаются уже не с колбасой. Ссылаясь на выводы Института национальной памяти, «Нацкорпус» и «Европейская солидарность» объявили войну одесской мэрии за робкое намерение восстановить историческую справедливость и здравый смысл.

«У нас очередная победа: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении названия проспекту Маршала Жукова, — обратился к одесситам мэр Геннадий Труханов. — Для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом».

«Кровавый сталинский маршал Жуков имеет весьма опосредованное отношение к нашему городу», — тут же возразило Труханову транслирующее мнение Порошенко издание «Думская». Кровавым и весьма опосредованным оно назвало Маршала Победы, который додавил фашизм, недобитков УПА, а также послевоенный бандитизм в Одессе.

«Одесская территориальная организация партии «Европейская Солидарность» подала в суд на мэра Геннадия Труханова за незаконную попытку отменить в городе декоммунизацию и вернуть старые названия ряду улиц, в том числе – проспект Небесной Сотни снова назвать в честь маршала Жукова, — тут же отреагировали в порошенковской ЕС. — Мы осуждаем и выступаем против манипуляций и провокаций, а также политических игр вокруг ностальгии некоторых сограждан».

О намерении подать в суд на мэрию заявил и фигурант ряда уголовных дел из «Нацкорпуса» Демьян Ганул, баллотирующийся в депутаты горсовета. Он назвал историко-топонимическую комиссию «ватным большинством» и выдал следующее: «Поставим в стойло Труханова с его предвыборным пиар-демаршем! Зачем он с энтузиазмом некрофила опять вытягивает из исторической могилы нафталинового Жукова»?».

Я же говорю — зомби.

Здесь, наверное, надо бы написать что-то пафосное о хорошем мэре и проклятых фашистах. Да вот беда — банальностей не люблю. Это не голубоглазое детство, когда при просмотре «Чапаева» можно было спросить «Кто хорошие, а кто плохие?» и сразу получить исчерпывающий ответ. Это Украина, детки! То есть бизнес и ничего личного.

Поэтому больше всего мне хочется спросить у хорошего Труханова, почему такая же прыть по части восстановления исторической справедливости не была проявлена год назад, когда радикалы из того же «Нацкорпуса» незаконно демонтировали барельеф Жукову? Мемориальная доска Маршалу Победы десятилетия висела на здании Приморского военкомата (ныне комиссариата). Тогда защищать каменного Жукова вышли простые одесситы, которые неоднократно звонили на мэрскую «горячую линию» с просьбой остановить беспредел, но не получили ответа.

А впрочем, самовольный демонтаж барельефа был лишь звеном в цепи нападений на память полководца. После расправы над ним националисты измазали краской еще одну памятную доску Жукову — на этот раз на здании, из которого он руководил округом в послевоенные годы. Тогда мэр тоже промолчал. Никто не подумал привлекать ублюдков хотя бы к административной ответственности — даже саму доску отмыли вовсе не городские коммунальщики, а живущие по соседству с памятным знаком одесситы. Такое же молчание наблюдалось и три года назад, когда националисты сняли бюст полководца с постамента, свесили его на веревке с моста и разбили кувалдой…

И только перед выборами об этом можно вспомнить! «Внезапно». Совершить подвиг по расписанию. И, конечно же, сомневаясь в умственных способностях избирателей, умолчать о том, что решение о возвращении проспекту имени Жукова может принять исключительно горсовет, сессия которого состоится только после предстоящих 25 октября выборов.

О зомби из Института нацпамяти я и вовсе молчу, равно как о прочей погани, которая непременно вступит в борьбу. То есть преподносить возвращение проспекту имени Жукова вместо чужеродной небесной сотни как свершившийся факт — ни что иное, как дешевая спекуляция. Сто раз возразите мне «Нет!». И сто раз я переспрошу: тогда почему это решение не было «проголосовано» хотя бы год назад?..

Итак, что мы имеем? Если на уровне колбасы, то будет точь-в-точь как с декоммунизированным «Советским» шампанским, которое стало «Советовским». Но это же первый уровень. А в случае с Жуковым — тут да, тут ступень потруднее. Тут сложная продуманная стратегия (самой смешно): плохие фашисты сносят памятники круглогодично, а хорошие власти вспоминают об этом только перед выборами — удобно всем! И голосовать вы будете не за их убеждения, якобы схожие с вашими, а за спекуляции. Попретесь и проголосуете. Однако блага, ресурсы, очки и прочие артефакты получат все зомби без исключения! Войны для лохов, а доход в одну корзинку. Ведь это у вас историческая память. А у них? У них просто игра такая — выборы.