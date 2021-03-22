Одесса жизнеспособна только в Русском имперском мире

22.03.2021, Одесса, Михаил Рябов

Новости Украины

Около тысячи человек собрали похороны скончавшегося накануне почетного жителя Одессы Олега Губаря – краеведа, который бесстрашно разоблачал украинские националистические мифы.

«Одесситы шли плотными рядами отдать последний долг любимому соотечественнику и почетному гражданину», – рассказал в своем блоге одесский политик Вячеслав Азаров.

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В интеллектуальном наследии Олега Губаря огромное значение имеет работа над деконструкцией мифа о «многонациональной Одессе», призванного подменить собой подлинную, основанную на знании источников, картину жизни полиэтничной общины русского города, подчеркнул экс-депутат горсовета Одессы историк Александр Васильев.

Он приводит характерный фрагмент одного из интервью Губаря:

«Одесса — это имперский проект, бюджетный, финансируемый. Всё, что здесь создано, оно главным образом создано за государственный счёт или в результате запущенного государством механизма отчислений от торговли.

Исторически одесский проект осуществлялся из Петербурга. И когда у нас говорят, что дескать собрались пассионарии со всех городов и весей, что здесь руководили французские администраторы, то надо понимать, что это чиновники российские, которые находились в течении многих лет на госслужбе.

Что Ришелье был конфидентом и очень близким человеком к Александру Первому. Что он мог с ним общаться неофициально. Что он имел неограниченные полномочия.

Это касается всех администраторов в независимости от их этнического происхождения.

Я всегда говорю, что у нас всё поставлено с ног на голову. Утверждение о том, что Одесса такая, потому что она многонациональная, это всё прямо наоборот. Она многонациональная, потому что она такая.

Здесь были созданы условия для того, чтобы себя могли реализовать немецкие колонисты, православные переселенцы из Румелии и материковой Турции, из массы стран и областей. Евреи здесь могли себя реализовать, потому что была создана черта оседлости, имевшая прогрессивное значение. Т.е. они обитали в Польше в местечках, а здесь им дали возможность жить на огромной территории. Всё это позволило имперское руководство. Кто обеспечил Одессе те достижения во всех областях? Кто формировал городской бюджет таким образом, чтобы Одесса могла за очень короткое время превратиться в город европейского масштаба? Российская империя! Мы ведь таких примеров больше не знаем! А теперь эти условия не создаются, и город умирает».