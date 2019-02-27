Одесситы помешали националистам разрушить памятник защитникам города

27.02.2019, Одесса, Владимир Гладков

Одесский националист Тодор Пановский попытался разрушить кувалдой памятную стелу солдатам-чекистам, которые защищали Одессу от врага в 1941 году.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Профашистские ублюдки продолжают терроризировать Украину. Так, в Одессе очередной «активист-патриот» решил, что ему все дозволено. Прикрываясь законом «О декомунизации», хотел осквернить памятник солдатам-чекистам, которые защищали Одессу от врага в 1941 году.

Моё личное уважение местным жителям, которые дали достойный отпор зарвавшемуся нацисту. Одесса всегда была, есть, и будет Одессой. Здесь помнят и чтят своих настоящих героев. А вы, ублюдки, которые пользуются содействием пронацистской власти, скоро будите изгнаны и из Одессы, и из других наших городов», – написал он

Также Алексей Журавко опубликовал видеозапись очевидца, на которой видно, как местные жители помешали националисту с кувалдой разрушить памятник. В ответ Пановский вел себя агрессивно, грубо отталкивал закрывавшую памятник спиной женщину и называл возмущенных граждан «чекистами». Утихомирить буйного «патриота» смог только приехавший наряд полиции.

Отметим, что сегодня Тодор Пановский уже отличился другой эксцентричной выходкой, развесив на заборе Генконсульства РФ в Одессе пакеты с мусором и презервативы.