Националисты устроили антироссийский шабаш в Одессе

27.02.2019, Одесса, Владимир Гладков

Украинские националисты возле генконсульства России в Одессе провели акцию в честь годовщины начала «российской агрессии» в Крыму, развесив на заборе дипучреждения пакеты с мусором и презервативы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы считаем, что это так называемое заведение не должно здесь находиться, что это свалка истории. Поэтому мы принесли мусор на свалку истории. А потом еще презервативы вручим представителям этой дипмиссии, чтобы они не размножались, потому что нам проще давать презервативы, чем потом тратить на них патроны», – заявил один из организаторов акции Тодор Пановский.

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Он лично привязал к ограждению консульства пакеты с мусором, а на воротах развесил упаковки с презервативами.

Также националисты развернули напротив генконсульства бандеровский флаг и транспарант с лозунгом «Свободу заложникам Кремля», скандируя его в мегафон.

За происходящим наблюдали сотрудники украинской Нацгвардии, действиям «активистов» силовики не мешали.