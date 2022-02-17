Одесская область против Украины — Украина против людей

Новости Украины

Нападение России не состоялось, но истерия вокруг подготовки к войне находится на самом пике. Насаждение паники, бандформирования и миллионы на их содержание, которые Киев обязывает выделять из местных бюджетов — все это очень удобно для уничтожения собственного народа под прикрытием «законов военного времени».

И вдруг эту милитари пастораль рушит какой-то несчастный (если смотреть с Банковой) Болградский райсовет Одесской области, отказываясь утверждать программу национального сопротивления и территориальной обороны, под эгидой которой из бюджетов и выгребают последние деньги.

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Депутаты за нее попросту не проголосовали, равно как и отказались принять текст обращения к гражданам — ну вот этот, который «по-дебильному написан», и который зачитывали все депутатские собрания области: «Враг не пройдет!».

Вот так, одному на всю Украину району хватило смелости продемонстрировать своими действиями правду: а король-то голый.

Что или кто подразумевается под голым королем, выберите уж сами — фейковая угроза со стороны РФ или верхушка украинской власти, сплошь состоящая из политических импотентов, преступников и дегенератов (всех скопом и подчеркнуть).

Впрочем, патриотическая общественность давно держит зуб на руководство и депутатский корпус Болградского района. Болград до последнего сопротивлялся закону о декоммунизации, продолжая вывешивать 9 мая знамена Победы и не давая нацистам рушить советские памятники. А патриоты не прекращали закидывать СБУ жалобами об «открытом неуважении к Украине и умышленной пропаганде сепаратизма» со стороны болградских чиновников и депутатов.

Касательно последнего голосования, не позволившего выделить деньги на тероборону, то не исключено, что под давлением и угрозами политических репрессий из Киева депутаты спишут сей казус на «технический момент» и со временем переголосуют вопрос «правильно». Но пока факт остается фактом — если и искать последний бастион сопротивления преступному режиму, то в Болграде Одесской области. Да, и что важно — там несогласных много!

Но вот, что бывает, когда ты один…

В Одессе, во время аналогичного голосования — за выделение средств на содержание теробороны, глава фракции Партии Шария Илья Фрейман убрал со стола сувенирные флажки Украины — те самые, которые во время праздников раздают бесплатно, и которые в мусорках потом находят. Почему конкретно, теперь он рассказывает в полиции (Слава Украине!). Но нормальным людям и так все ясно:

«Зачем мы собрались — чтобы обслужить рейтинг Зеленского? — Обратился Фрейман к калекам (нет, не к коллегам — это была не опечатка). — Министерство обороны РФ заявило о том, что идет отвод части войск. Мы не воюем с реальным агрессором. Не пули убивают сейчас людей, а низкое медицинское обслуживание, тарифы, ненадлежащее соцобеспечение — вот агрессор! С ним боритесь! Что это за пафос? Не гранаты летят в пенсионеров сейчас — платежки в них летят сумасшедшие. Не хотите внеочередную сессию по этому вопросу созвать? Киев навязал такую повестку, что Зеленский уже не президент, а король. У нас реально есть проблемы, которые убивают людей сегодня, а не фейки!».

И вы думаете, в Одессе есть хоть один человек, не согласный с этим? Или хоть один депутат в сессионном зале, пусть даже последняя сволочь, но которая не думала бы точно так же?.. Нет! Однако мэр Труханов, как всегда, отмахнулся от шарийца, как от назойливой мухи. А уже через сутки было открыто уголовное производство в отношении Ильи Фреймана за…«надругательство над государственной символикой».

Ну и как же в данной ситуации без затычки во все дыры, эсбэушного провокатора Демьяна Ганула:

«В то время когда люди объединяются вокруг Украины, этот подонок публично плюет на государственность, — заявил мешок дерьма и пригрозил, что уголовное преследование ничто «по сравнению с тем, что ему приготовила патриотическая общественность Одессы».

О, да, а теперь вы, конечно, скажете, что Одесса опять «не встала» и где те люди, которые ринутся восстанавливать справедливость со скалками, камнями и пилочками для ногтей? А я отвечу — почти не осталось. Они уничтожены тем самым, что перечислил преследуемый Украиной депутат Фрейман — нищетой и тарифами.

Зато на содержание и вооружение Ганула, этой жирной тупой мрази, горсовет выделили больше 6,5 миллионов гривен — и это только на 2022 год! Тогда как еще 14 миллионов планируется заложить в бюджет-2023.

«Какой феерически наглый распил бабла!», — воскликнет читатель! Фи, вы что?! Не смейте так даже думать — вмиг в полицию заберут. Просто надо понимать, что в 23-м году Россия опять «нападет».